Frage: Herr Bürgermeister, wir wollen nicht viel zurückblicken, sondern vor allem voraus. Eine Frage zu Beginn bezieht sich allerdings auf das Jahr 2017: Ihre Bilanz aus Sicht des Bürgermeisters, was war Ihr Höhepunkt 2017 und was der Tiefpunkt?

Kurz: Meine Bilanz für 2017 ist überwiegend positiv. Rat und Verwaltung haben im Jahr 2017 erfolgreich zusammen gearbeitet und einiges auf den Weg gebracht, das sich sehen lassen kann. Die finanzielle Lage der Stadt stabilisiert sich. Auch das Jahr 2017 werden wir wieder mit einem Überschuss abschließen und die Kassenkredite reduzieren. Zudem ist es uns gelungen ein neues, wenn auch kleines, Baugebiet in der Wiesenstraße auszuweisen. Und auch die Ansiedlung der Elsflether Werft auf dem ehem. Lühring-Gelände ist ein Erfolg. Als Tiefpunkt des Jahres 2017 sehe ich die Ankündigung einer raumordnerischen Untersagung des Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz als „Oberste Landesraumordnungsbehörde" für die Ansiedlung bzw. den Umzug von Lidl auf das so genannte Fasting-Gelände.

Frage: Wie wird Brake Ende 2018 da stehen? Welche wichtigen Infrastrukturmaßnahmen wollen Sie abgeschlossen oder zumindest angeschoben haben?

Kurz: Ich bin davon überzeugt, dass sich unsere Stadt auch 2018 positiv entwickeln wird. Um dem demografischen Wandel entgegenzuwirken brauchen wir weitere Neubaugebiete. Hier wollen wir im nächsten Jahr mit entsprechenden Planungen die Voraussetzungen schaffen. Auch der zwingend notwendige Ausbau der Weserstraße steht ganz oben auf der Agenda. Zudem werden wir die Detailplanungen für den Neubau der Grundschule Harrien vorantreiben. Gleiches gilt für den notwendigen Ausbau im Krippen und Kindergartenbereich. Ende 2018 wird der An- und Umbau des Feuerwehrgerätehauses Golzwarden fertiggestellt sein. Damit sind die drei Feuerwehrgerätehäuser zukunftsorientiert ausgestattet.

Frage: Wie kann die Entschuldung der Stadt weiter fortgesetzt werden? Viel mehr Sparen geht nicht mehr, müssen die Bürger mit weiteren Steuer- und Gebührenerhöhungen rechnen?

Kurz: Sie haben Recht. Viel mehr Sparen geht nicht! Wir überprüfen jede Ausgabe auf Notwendigkeit und, wie sagt man so schön, hinterfragen und optimieren immer wieder Prozesse, um dadurch Einsparungen zu generieren. Aus meiner Sicht haben wir das Ende der Fahnenstange erreicht. Noch mehr Einsparungen im städtischen Haushalt würde dazu führen, dass wir notwendige Unterhaltungsmaßnahmen nicht durchführen können und uns dadurch kaputtsparen. Das kann nicht zielführend sein. Fakt aber ist, dass der Schuldenstand immer noch zu hoch ist. Ende des Jahres 2017 belaufen sich allein die Kassenkredite auf knapp 8 Millionen Euro. Einfach ausgedrückt, wir haben unser Girokonto um den genannten Betrag überzogen. Das Land Niedersachsen hat uns Bedarfszuweisungen in Aussicht gestellt. 1,06 Millionen Euro, zumindest für 2017 und 2018. Also mindestens 2,1 Millionen Euro, die direkt in die Schuldentilgung einfließen könnten. Allerdings müssen wir eine Gegenleistung erbringen – 400 000 Euro ist die Zielvorgabe vom Land. 270 000 Euro haben wir bereits „zusammen“. Da noch 130 000 Euro fehlen, habe ich der Politik den Vorschlag unterbreitet, die Grundsteuer B moderat zu erhöhen. Dadurch können wir die 130 000 Euro generieren. Ich würde für mein Grundstück 1,50 Euro im Monat mehr Grundsteuer bezahlen und halte das für akzeptabel. Sollten wir die Bedarfszuweisungen erhalten, sinken die Kassenkredite bis 2021 auf knapp eine Million Euro. Dadurch erhalten wir einen größeren Handlungsspielraum bei notwendigen Investitionen. Unserer Stadt geht es dann deutlich besser und wir können uns wieder etwas leisten. Wir alle wollen, dass unsere Stadt modern und zukunftsorientiert aufgestellt wird. Das geht aber nur, wenn der Schuldenstand deutlich sinkt und wir Luft für Investitionen haben. Steuererhöhungen sollten immer das letzte Mittel sein, aber ich sehe hier keine Alternative und hoffe, dass die Bürgerinnen und Bürger dafür Verständnis haben. Aber, über mögliche Steuererhöhungen entscheidet nicht der Bürgermeister, sondern der Rat und ich hoffe, dass die Mitglieder des Rates meinem Vorschlag folgen werden.

Frage: In Sachen Wohngebietsausweisungen sind Sie ein kleines Stück weiter gekommen. Allerdings überschreitet die Zahl der Bewerber die der Bauplätze an der Wiesenstraße – wie sieht es mit anderen Flächen aus?

Kurz: Der Bedarf an Bauplätzen ist in Brake hoch, das zeigen die Interessenbekundungen für das Baugebiet Wiesenstraße. Das mögliche Baugebiet „Timmermanns Hellmer“ wird derzeit untersucht und wir werden im nächsten Jahr Planungen für zumindest ein weiteres Baugebiet vorstellen.

Frage: Wie weit sind die Vorplanungen für Brake West vorangeschritten?

Kurz: Die Planungen für „Brake West“ laufen. Auch hier haben wir neben dem Gewerbegebiet ja auch ein Wohngebiet geplant. Derzeit müssen noch einige Grundsätzlichkeiten geklärt werden. Ich hoffe, dass ich Mitte des ersten Quartals 2018 mehr dazu sagen kann.

Frage: Im Bereich Schule und Kita hat die Gemeinde einige dicke Brocken vor sich. Geplant ist ein Neubau der Grundschule Harrien an der Ladestraße. Wann werden hier die ersten Kinder unterrichtet?

Kurz: Ich bin sehr froh darüber, dass der Rat uns den Auftrag gegeben hat, Detailplanungen für einen Schulneubau auszuarbeiten. Damit haben wir ein lange Jahre andauerndes Problem gelöst. Wir wissen jetzt, wo die Reise hingeht. Bis Mitte des Jahres wollen wir die Detailplanungen den politischen Gremien vorgelegt haben. Ich bin in dieser Sache ehrgeizig. Wenn alles glatt läuft und auch das Finanzierungskonzept steht, könnten aus meiner Sicht mit dem Schuljahr 2020/2021 die ersten Kinder in der neuen Schule unterrichtet werden.

Frage: Vergangenes Jahr hatte es etwas Unruhe um den Spielplatz an der Grundschule Kirchhammelwarden gegeben. Ausgangspunkt waren Kinder und Jugendliche, die sich, um ihre Rechte durchzusetzen, an die Zeitung gewandt haben. Dies war sicherlich nicht schön für die Verwaltung, aber ein Zeichen, dass sich Jugend doch engagieren kann. Wie kann man den Nachwuchs künftig besser in die politischen Entscheidungsprozesse einbinden?

Kurz: Ich glaube die Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten. Wir haben in Brake immer noch einen Stadtjugendring , der eigentlich die Interessen der Jugend wahrnehmen sollte. Aber, der Stadtjugendring ist seit Jahren inaktiv, weil sich kein Jugendlicher oder junger Erwachsener bereit erklärt hat, im Vorstand mitzuarbeiten. Jugendliche setzen sich offensichtlich punktuell für Dinge ein, die sie aktuell beschäftigen – ein langfristiges Engagement in einem Gremium scheint eher nicht angesagt. Möglichkeiten Jugendliche in die politischen Entscheidungsprozesse einzubinden, gibt es sicher ausreichend. Ich könnte mir ein Jugendparlament vorstellen und habe schon einige Jugendliche und auch politische Jugendorganisationen, sowie Schulen angesprochen. Das Interesse ist grundsätzlich vorhanden – Rückmeldungen habe ich aber leider keine erhalten. Eine erste Anlaufstelle für Jugendliche ist sicher auch Herr Ziemann als Stadtjugendpfleger. Er kann Wünsche und Anregungen an mich weitergeben. Auch ich bin gerne bereit mich mit Jugendlichen auszutauschen, um deren Interessen aufzunehmen und in die Politik zu geben. Und auch die politischen Parteien in Brake sind sicher bereit, jugendliches Engagement, Wünsche und Anregungen zu unterstützen.

Frage: Sie haben in der letzten Ratssitzung hinsichtlich der Einmischung des Landes in die Bauleitplanung vom „Ärgernis des Jahres“ gesprochen. Was wäre für sie Ende 2018 das „Glück des Jahres“?

Kurz: Gemeinsames Ziel von Rat und Verwaltung ist es, unsere Stadt weiter voranzubringen und für die Bürgerinnen und Bürger liebens- und lebenswert zu gestalten. Ich möchte nicht von „Glück des Jahres“ sprechen, sondern freue mich, wenn wir die Projekte voranbringen und ggf. auch abschließen können, die wir uns vorgenommen haben. Dazu gehört auch, die „Oberste Landesraumordnungsbehörde“ davon zu überzeugen, die angekündigte Untersagung der Lidl Ansiedlung zurückzunehmen.