Interview: „Nächstes Jahr trete ich nicht wieder an“

Frage: Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem 80. Geburtstag, Günter Busch! Wie feiern Sie ihn?

Busch: Strikt nach den aktuellen Vorschriften, die auch im privaten Bereich eingehalten werden müssen – also nur mit meiner Frau Margrit. Selbst die Kinder und Enkel – sie sind schon erwachsen – feiern nicht mit.

Frage: Wie fühlen Sie sich am Beginn eines neuen Lebensjahrzehnts?

Immer im Anzug mit weißem Hemd und Krawatte Leger ist nicht: Ohne Anzug, weißes Hemd und Krawatte nimmt Günter Busch grundsätzlich keinen offiziellen Termin wahr. Mögen andere auf diese Kleidungsstücke verzichten, er nicht. Geboren wurde Günter Busch am 26. März 1940 auf dem Bauernhof seiner Eltern in Havendorfersande. Sein Vater kehrte nicht aus dem Zweiten Weltkrieg zurück; 1973 übernahm Busch den Hof von seiner Mutter. Im April 1967 ist Günter Busch in die CDU eingetreten. 1968 wurde er in den Esenshammer Gemeinderat gewählt, 1972 wurde er letzter Bürgermeister der Gemeinde. Am 1. März 1974 kam Kleinensiel zur neuen Gemeinde Stadland; seitdem ist Günter Busch CDU-Fraktionsvorsitzender im Gemeinderat. Einmal war er turnusmäßig sogar für einen Monat Stadlander Bürgermeister, nämlich im Juni 1974. Tagaus, tagein ist er in Angelegenheiten der Gemeinde unterwegs. Er hat fast jede Sitzung und jeden Termin wahrgenommen.

Busch: Einigermaßen. Besser wär‘s natürlich, wenn wir die Corona-Krise nicht hätten. Zum Fühlen gehört ja nicht nur das Persönliche, sondern auch das, was um einen herum passiert.

Frage: Sie sind seit mehr als 50 Jahren kommunalpolitisch tätig. Was werten Sie selbst als ihren größten Erfolg?

Busch: 1968 bin ich erstmals in den Esenshammer Gemeinderat gewählt worden; damals stellte die CDU 2 von 11 Ratsmitgliedern. Bei der nächsten Wahl 1972 wurden aus 15 Prozent dann 51 Prozent – und ich wurde mit 32 Jahren der jüngste Bürgermeister Niedersachsens. Als großen Erfolg werte ich auch die Koalition mit den Grünen, die von 2001 bis 2016 im Stadlander Rat bestanden hat – trotz Kernkraftwerk und Küstenautobahn. Es war 2001 schon etwas ganz Besonderes, dass CDU und Grüne eine Gruppe bilden – und das auch noch in einer so brisanten Gemeinde.

Frage: Das waren ja schon zwei Erfolge. Worin sehen Sie denn Ihre größte Niederlage?

Busch: Meine größte Niederlage sehe ich in der Bürgermeister-Wahl 2014, als der von der CDU und den Grünen unterstützte Kandidat Christian Säfken nicht die Mehrheit der Stimmen erhielt. Das war weder die Schuld von Christian Säfken allein noch die der CDU. Das sind Stimmungslagen in der Bevölkerung, die wechseln und die mit diesem politischen Angebot direkt nichts zu tun haben.

Frage: Was macht für Sie den Reiz an der Kommunalpolitik aus?

Busch: Ganz klar: Sich auf der untersten Ebene mit Taten für die Bevölkerung einzusetzen – ob es nun ein Sportplatz ist oder eine Kindertagesstätte. Das ist der Grund, warum ich das auch so lange gemacht habe. Zur Demokratie gehört selbstverständlich auch, nicht immer die Mehrheit zu haben. Knapp die Hälfte meiner Zeit in der Politik hatte ich mit der CDU die Mehrheit, die übrige Zeit nicht. Es ist das Prinzip der Demokratie, dass die Opposition nicht in den Winterschlaf fallen darf, weil sie die Wahlen verloren hat, sondern sie muss die Mehrheit und die Verwaltung kontrollieren und den Finger in die Wunde legen, wenn Dinge gemacht werden, die wirtschaftlich nicht zu vertreten sind. Ein Beispiel ist der geplante Neubau eines Kindergartens am Sportplatz in Rodenkirchen für 4,5 Millionen Euro, bei dem allein die Anbindung an die Schweier Straße 500 000 Euro gekostet hätte. Nun lesen wir in einem Gutachten, dass diese 500 000 Euro fast schon für die Sanierung des bestehenden Kindergarten Regenbogen ausreichen würden.

Frage: Können Sie sich auch ein Leben ohne Kommunalpolitik vorstellen? Mit anderen Worten: Treten Sie bei der Gemeinderatswahl im September 2021 wieder an?

Busch: Ein Leben ohne Kommunalpolitik kann ich mir durchaus vorstellen. Ich wollte schon vor zehn Jahren aufhören, weil ich einen kompetenten Nachfolger gefunden hatte. Doch der ist leider viel zu früh verstorben; deshalb habe ich zwangsläufig weitergemacht. Aber nächstes Jahr ist endgültig Schluss, dann trete ich nicht wieder an. Denn bei der Wahl bin ich 81 Jahre alt, und am Ende der Wahlperiode wäre ich 86. Selbst wenn ich nächstes Jahr mich in der Lage fühlte, noch einmal anzutreten, weiß ich ja nicht, ob ich die fünf Jahre durchhalte. Und ich möchte das Mandat nicht in der Wahlperiode zurückgeben und damit meine Wähler enttäuschen.