„Wir können noch viel erreichen“

Frage: Herr Beckmann, mit gerade mal 18 Jahren sind sie als bisher jüngstes Mitglied in den Jader Gemeinderat gewählt worden. Ein volles Jahr der politischen Arbeit liegt jetzt hinter Ihnen. Was hat Sie in Ihrer bisherigen Ratsarbeit am meisten überrascht?

Beckmann: Da ich vor der Da ich vor der Kommunalwahl im letzten Jahr an den kommunalpolitischen Seminaren der Jungen Union Niedersachsen teilgenommen habe, wurde ich schon im Vorfeld auf die politischen Abfolgen vorbereitet. Somit blieben mir böse Überraschungen während der Ratsarbeit erspart.

Frage: Was fanden Sie an der politischen Arbeit besonders schwierig oder anstrengend?

Beckmann: Nach meiner Wahl im September letzten Jahres begann im November gleich die erste Haushaltsklausur. Da ich mich vorher als Schüler nicht all zu viel mit Haushalten und so großen Geldmengen beschäftigt habe, fiel mir die Einarbeitung in den Haushalt nicht gerade leicht. Allerdings konnte ich mich gemeinsam mit der Fraktion in die drängenden Haushaltspunkte einarbeiten. Dadurch fällt mir die diesjährige Haushaltsklausur im Gemeinderat und auch im Nach meiner Wahl im September letzten Jahres begann im November gleich die erste Haushaltsklausur. Da ich mich vorher als Schüler nicht all zu viel mit Haushalten und so großen Geldmengen beschäftigt habe, fiel mir die Einarbeitung in den Haushalt nicht gerade leicht. Allerdings konnte ich mich gemeinsam mit der Fraktion in die drängenden Haushaltspunkte einarbeiten. Dadurch fällt mir die diesjährige Haushaltsklausur im Gemeinderat und auch im Kreistag ungemein leichter.

Frage: Was fanden sie besonders schön und angenehm?

Beckmann: Am positivsten fand ich den freundlichen kollegialen Umgang zwischen den Ratsmitgliedern. Trotz unterschiedlicher politscher Auffassungen zu manchen Themen gibt es im Rat keine persönlichen Auseinandersetzungen.

Frage: Aus finanzieller Sicht ist Jade nicht gerade auf Rosen gebettet. Gibt es überhaupt Möglichkeiten, politisch etwas zu bewegen?

Beckmann: Das Jade finanziell nicht besonders gut aufgestellt ist ist leider richtig. Allerdings müssen wir sehen, woher diese Situation rührt. Wie die meisten ländlichen Gemeinden müssen wir den Spagat zwischen finanzieller Konsolidierung und einer zukunftsfähigen Entwicklung schaffen. Allerdings wurde im letzten Jahr viel für die Zukunft unserer Kommune getan. Wir haben mit dem Neubaugebiet „Stindt-Flächen“ attraktiven Wohnraum in Jaderberg geschaffen und die Errichtung einer Krippe in Schweiburg wird der Entwicklung der Ortschaft zugutekommen. Ich denke wir können in Zukunft noch viel tun und die Gemeinde weiterbringen.

Frage: Mit inzwischen 19 Jahren senken sie den Altersschnitt im Rat erheblich. Wie werden Sie von den erfahrenen Ratsmitgliedern behandelt?

Beckmann: Ich komme mit allen Ratsmitgliedern gut zurecht. Da bei der letzten Kommunalwahl mehrere neue Ratsmitglieder gewählt wurden, herrscht über aller Fraktionen hinweg ein sehr reger Austausch an Erfahrung. Somit wurde mir und den anderen neuen Ratsmitgliedern der Einstieg in die Ratsarbeit und in die nach der Wahl folgende Haushaltsklausur deutlich erleichtert.

Frage: Haben die neuen politischen Aufgaben Ihr Leben verändert ?

Beckmann: Die größte Veränderung im alltäglichen Leben ist vor allem, dass man von Bürgern zu politischen Fragen angesprochen wird. Dies erleichtert allerdings meine Arbeit und auch die Arbeit unserer Fraktion ungemein. Obwohl wir regelmäßig über kommunale Fragen sprechen, können wir unsere Augen und Ohren nicht überall haben. Daher freuen wir uns, wenn Bürger mit ihren Problemen zu uns kommen, damit wir gemeinsam Lösungen finden können.