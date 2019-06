Jaderberg /Brake Blutig gescheitert ist in Jaderberg in der Nacht auf Dienstag, 25. Juni, ein Abschiebeversuch. Dabei verletzte sich der 29-jährige Asad A. selbst. Sein Mandat, den er erst seit kurzem vertrete, habe aus Angst vor der Abschiebung gehandelt, teilte sein Anwalt Patrick Katenhusen aus Oldenburg auf Anfrage der NWZ mit. Derzeit befinde sich der Mann in Abschiebehaft.

Angst vor Abschiebung

Nach Schilderungen des Anwaltes sei es in der Nacht gegen 2 Uhr zu der versuchten Abschiebung gekommen. Zunächst sei Asad A. auf das Dach des Wohnhauses geflüchtet. Nach längeren Verhandlungen sei er zurück in die Wohnung gekommen, habe sich dann aber im Bad eingesperrt und sich versucht, die Pulsadern aufzuschneiden. Nachdem die Tür aufgebrochen worden sei, sei sein Mandant in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Lebensgefahr habe nicht bestanden.

Der Landkreis bestätigte den Vorfall und auch den Hergang in der Nacht. Die Ausländerbehörde schildert den Vorgang sogar sehr detailliert: „Bei Durchführung der Abschiebung verschloss sich der Mann in einem Zimmer seiner Wohnung. Trotz mehrfacher Aufforderung, die Tür zu öffnen, kam der Mann dieser Aufforderung nicht nach, so dass die Tür aufgebrochen werden müsste. Noch bevor die Einsatzkräfte das Zimmer betreten konnten, flüchtete der Mann auf das Dach des Wohnhauses. Nach längeren Verhandlungen konnte er dann dazu bewegt werden, wieder in die Wohnung zurück zu kehren. Anschließend wurde ihm mit Hilfe eines Dolmetschers die Abschiebung eröffnet, das weitere Vorgehen erklärt und ihm Zeit eingeräumt, seine Sachen zu packen. Zu diesem Zeitpunkt verhielt er sich ruhig. Er bat darum, noch einmal ins Bad zur Toilette gehen zu dürfen, aus dem zuvor alle potenziell gefährlichen Gegenstände entfernt worden waren. Der Mann nutze jedoch den Aufenthalt im Bad, um sich bei geöffneter Tür mit einer offenkundig zuvor versteckten Rasierklinge an den Unterarmen zu verletzen.“

An der Abschiebung waren neben der Ausländerbehörde des Landkreises Wesermarsch auch Mitarbeiter der Polizei, der Landesaufnahmebehörde Niedersachsen (LAB) sowie ein Mitarbeiter der Gemeinde Jade beteiligt.

Nachdem Asad A. rettungsdienstlich und ärztlich behandelt worden sei, befinde sich der Mann nun im Abschiebegewahrsam in Langenhagen, heißt es vom Landkreis weiter. Es sei beabsichtigt, in Kürze einen Amtsarzt mit einer Begutachtung des Mannes zu beauftragen. Erst danach könne abschließend über die Fortsetzung der Abschiebung entschieden werden.

In Abschiebehaft

Nach Auskunft von Anwalt Katenhusen sei Abschiebehaft beantragt und vom auch Gericht bewilligt worden. Er zweifelt allerdings an, dass dafür alle rechtlichen Grundlagen vorliegen und hat Einspruch erhoben.

Nach Auskunft der Ausländerbehörde sollte der 29-Jährige von Jaderberg nach Frankfurt gebracht werden, von wo aus er dann mit dem Flugzeug in sein Heimatland Pakistan verbracht werden sollte. Asad A. stammt aus Pakistan und war im August 2015 in das Bundesgebiet eingereist. In Jaderberg gilt er als integriert und soll auch aushilfsweise im dortigen Kulturhus gearbeitet haben.

Asylantrag abgelehnt

Sein im Juni 2016 gestellter Asylantrag wurde allerdings im März 2017 als offensichtlich unbegründet abgelehnt. Dagegen habe er nach Auskunft des Landkreises ohne Erfolg geklagt. Seiner Ausreiseverpflichtung sei er nicht nachgekommen. Auch habe er sich nicht um ein Reisedokument gekümmert, so dass die Ausländerbehörde bei der pakistanischen Botschaft ein entsprechendes Dokument beantragte. Die pakistanische Botschaft habe den Mann identifizieren und dabei feststellen können, dass er einen Aliasnamen benutzt habe.

Bei einer Vorsprache am 17. Januar dieses Jahres in der Ausländerbehörde sei ihm mitgeteilt worden, dass die Abschiebung eingeleitet werde, heißt es vom Landkreis weiter. Seit dem 12. März sei er im Besitz einer Abschiebebescheinigung, so dass er jederzeit mit seiner Abschiebung habe rechnen müssen.