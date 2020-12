Politik in der Wesermarsch: Sanja Blanke legt Jahresbericht vor

Jaderberg Politik in der Großsporthalle: Die 21. Sitzung des Rates der Gemeinde Jade für die Wahlperiode 2016 bis 2021 wird am Donnerstag, 17. Dezember, 18 Uhr, in der großen Sporthalle, Jader Straße 16 A, Jaderberg eröffnet.

• fragestunde

Die Tagesordnung sieht den Bericht von Bürgermeister Henning Kaars über wichtige Angelegenheiten – insbesondere über wichtige Be-schlüsse des Verwaltungsausschusses – und im Anschluss eine Einwohnerfragestunde vor. Folgen wird der umfangreiche Bericht der Gleichstellungsbeauftragten Sanja Blanke.

Der Rat wird zudem die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 64, Teil 1 „An der Feuerwehr Jaderberg“ sowie die 16. Änderung des Flächennutzungsplanes „An der Feuerwehr Jaderberg“ beschließen. Auch die kontrovers diskutierte 4. Änderung des Flächennutzungsplanes – Teilfläche 2 „Windpark Jader­außendeich“ sowie die Aufstellung der Bebauungspläne Nr. 56 „Windpark Jaderaußendeich“ und Nr. 65 „Windpark Jaderaußendeich-Nord“ werden ein Thema sein.

Beraten und beschlossen wird voraussichtlich die 2. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Jade für das Haushaltsjahr 2020.

• Schiedsperson

Die Wahl einer stellvertretenden Schiedsperson für die Gemeinde Jade seht ebenso auf der Tagesordnung wie die Beratung und Beschlussfassung über die Einrichtung einer temporären Krippengruppe in der evangelisch-lutherischen Kindertagesstätte Strandläufer in Jaderberg.