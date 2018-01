Möglichst viele Baustellen abräumen

Frage: Herr Bürgermeister Seyfarth, wie haben Sie den Jahreswechsel verbracht?

Carsten Seyfarth: Bei uns zu Hause mit Freunden. Es war ein schöner Abend. Bei uns zu Hause mit Freunden. Es war ein schöner Abend.

Frage: Bei der Gelegenheit haben Sie bestimmt eine Bilanz für 2017 gezogen. Worüber haben Sie sich im vergangenen Jahr besonders geärgert?

Carsten Seyfarth: Privat gab es zum Glück keine unangenehmen Erlebnisse.

Frage: Und dienstlich?

Carsten Seyfarth: Spontan fällt mir da die Denkmalschutzdiskussion um das Gebäude an der Kirchenstraße in Blexen ein. Ich bin ja normalerweise ein ausgeglichener Mensch, aber das hat mich schon genervt.

Frage: Auf welche Ereignisse hätten Sie gut verzichten können?

Carsten Seyfarth: Sehr belastend war die Situation, als im März in Einswarden eine politische Veranstaltung zum Referendum in der Türkei geplant war. Da sind wir als Stadt Nordenham ein bisschen in den Strudel der großen Politik hineingeraten. Zu dem Zeitpunkt hätte ich mir klare Ansagen von der Bundesregierung gewünscht. Die Veranstaltung habe ich dann abgesagt. Auch auf das Thema Jugendherberge hätte ich gerne verzichtet. Dass sie geschlossen wurde, ist ein Schlag ins Kontor. Das bedauere ich sehr.

Carsten Seyfarth ist seit dem 1. Februar 2016 hauptamtlicher Bürgermeister der Stadt Nordenham. Der in Rodenkirchen aufgewachsene Jurist ist 49 Jahre alt und SPD-Mitglied. Mit seiner Frau Stefanie hat er zwei Töchter im Alter von 13 und 14 Jahren.

Frage: Was wünschen Sie sich privat für das neue Jahr?

Carsten Seyfarth: Vielleicht etwas mehr Zeit für die Familie und gute Freunde. Weil die Familie immer etwas zu kurz kommt, freue ich mich immer besonders auf unseren gemeinsamen Sommerurlaub. Das ist auch immer eine schöne Gelegenheit, um den Kopf richtig freizubekommen.

Frage: Wo soll es diesmal hingehen?

Carsten Seyfarth: Nach Italien.

Frage: Sind Sie als Bürgermeister mit dem Jahr 2017 zufrieden?

Carsten Seyfarth: Wir hatten in den ersten Monaten des Jahres eine intensive und auch notwendige Diskussion um den Haushalt geführt. Dadurch wurde ein wenig der Blick auf die Dinge verstellt, die wir trotz der finanziellen Schwierigkeiten realisieren konnten. Da sage ich ganz selbstbewusst, dass wir immer noch mehr bewegen und investieren als andere Kommunen. Das wurde leider durch die Haushaltsdiskussion überlagert. Ich bin froh, dass wir mit unseren Finanzen inzwischen in ein etwas ruhigeres Fahrwasser gekommen sind.

Frage: Ist irgendetwas komplett schief gelaufen?

Carsten Seyfarth: Die erste Bauausführung bei der Sanierung des alten Bahndamms war nicht zufriedenstellend. Da mussten wir schnell die Reißleine ziehen und nachbessern.

Frage: Was lief denn besser als erwartet?

Carsten Seyfarth: Positiv war, dass sich unsere Haushaltssituation zum Ende des Jahres verbessert hat. Das ist ein Silberstreif, der zeigt, dass sich die gute konjunkturelle Lage auch bei uns in Nordenham niederschlägt. Sicherlich hilft uns dabei auch die für dieses Jahr zugesagte Einmalzahlung des Landkreises in Höhe von 750 000 Euro. Dadurch werden neue Gestaltungsspielräume eröffnet.

Frage: Was war das schönste Ereignis?

Carsten Seyfarth: Als ein sehr schönes und berührendes Erlebnis habe ich die Feierlichkeiten zum 25-jährigen Bestehen unserer Städtepartnerschaft mit Swinemünde empfunden. Ein tolles und wichtiges Ereignis war natürlich auch die Eröffnung der neuen Wesermarsch-Klinik . Ich möchte allen, die dazu beigetragen haben, dass in Nordenham ein neues Krankenhaus gebaut wurde, ein dickes Lob aussprechen. Klasse fand ich zudem, dass am Weserstrand der Mehrgenerationen-Fitnessparcours auf Initiative des Jugendparlaments zustande gekommen ist.

Frage: Welche Schulnote geben Sie als Bürgermeister dem Jahr 2017?

Carsten Seyfarth: Zwischen 2 und 3. Besser kann es immer werden.

Frage: Kommen wir zum Ausblick auf 2018. Haben Sie sich persönlich etwas vorgenommen?

Carsten Seyfarth: Eigentlich habe ich jedes Jahr nur einen Vorsatz: Ich wünsche mir, dass ich entspannter an dem Süßigkeitenteller in meinem Vorzimmer vorbei gehen kann. Das gelingt mir aber erfahrungsgemäß schon nach kurzer Zeit im Januar nicht mehr. Außerdem habe ich mir vorgenommen, mehr Sport zu treiben.

Frage: Worauf freuen Sie sich?

Carsten Seyfarth: Wie schon gesagt, vor allem auf den Urlaub mit der Familie. Aber auch auf die Fußball-Weltmeisterschaft.

Frage: Wer holt den Titel

Carsten Seyfarth: Ich tippe auf Deutschland. Frankreich und Brasilien gehören ebenfalls zu den Favoriten. Ich finde es schade, dass es kein Endspiel gegen Italien oder die Niederlande geben kann.

Frage: Was sind die größten und wichtigsten Baustellen, die Sie 2018 als Bürgermeister in Angriff nehmen wollen?

Carsten Seyfarth: Im Fokus steht zunächst die Verabschiedung des Doppelhaushalts. Der gibt uns für zwei Jahre Planungssicherheit. Dann ist es mein Ziel, in diesem Jahr bestimmte Baustellen abzuräumen, die uns schon lange beschäftigen und die öffentliche Diskussion geprägt haben. Zumindest möchte ich erreichen, dass wir eine klare Richtung für das weitere Vorgehen festlegen.



Frage: Welche Projekte meinen Sie?

Carsten Seyfarth: Vorrangig die Zukunft des Nordbads und der Vorrangig die Zukunft des Nordbads und der Stadthalle Friedeburg. Hier müssen wir in diesem Jahr die Weichen stellen und entscheiden, wie es weiter gehen soll. Große Themen sind auch die Dorferneuerung in Blexen mit der Neugestaltung des Platzes am Fähranleger und die Sanierung der Geh- und Radwege. Darüber hinaus müssen wir bei der Frage, was mit dem Rathausturm geschehen soll, die Marschrichtung festlegen. Sanierung oder Abriss und Neubau. In seinem jetzigen Zustand mit dem Gerüst ist der Turm kein Schmuckstück. Arbeit gibt es jedenfalls genug in diesem Jahr.

Frage: Seit Jahren bereitet der Zustand der nördlichen Fußgängerzone große Sorgen...

Carsten Seyfarth: Das ist auch ein Dauerthema, das wir endlich voranbringen müssen.



Frage: Wird in diesem Jahr eine Entscheidung fallen, ob ein Fachmarktzentrum kommt?

Carsten Seyfarth: Es ist meine klare Zielsetzung, dass wir die Diskussion um das Fachmarktzentrum und die Alternativüberlegungen sehr zeitnah in diesem Jahr zu Ende bringen. Ein Beschluss über die nördliche Fußgängerzone muss meiner Meinung nach unbedingt in 2018 getroffen werden. In welche Richtung auch immer.

Frage: Welche Pläne hat die Stadt Nordenham mit dem Großensieler Hafen?

Carsten Seyfarth: Auch mit dem Thema müssen wir uns ausein­andersetzen und konzeptionelle Vorschläge entwickeln. Ende 2019 endet der Pachtvertrag zwischen dem Land Niedersachsen und der Firma

Carsten Seyfarth: Auch mit dem Thema müssen wir uns ausein­andersetzen und konzeptionelle Vorschläge entwickeln. Ende 2019 endet der Pachtvertrag zwischen dem Land Niedersachsen und der Firma Tagu . Wir werden mit dem Land Niedersachsen Kontakt aufnehmen, um zu klären, wie sich Hannover die Zukunft des Großensieler Hafens vorstellt. Das Positive ist dabei, dass wir der erste Ansprechpartner des Landes sind.

Frage: Jetzt sind Sie als Hellseher gefragt: Wird Ende des Jahres wieder Leben in der Jugendherberge sein?

Carsten Seyfarth: Ich hoffe auf jeden Fall, dass die Jugendherberge wieder genutzt wird. Ich halte eine Lösung mit einem Hostel, vielleicht kombiniert mit Tagungsmöglichkeiten, für die beste Variante.

Frage: Wie konkret sind die Pläne der Stadt Nordenham, die Jugendherberge zu kaufen?

Carsten Seyfarth: Möglichst früh in diesem Jahr müssen wir uns festlegen, ob wir für die Jugendherberge unseren Hut in den Ring werfen. Noch ist nichts entschieden.

Frage: Was ist Ihr größter Wunsch als Bürgermeister für 2018?



Carsten Seyfarth: Ich wünsche mir vor allem, dass die Leute, die sich in unserer Stadt unheimlich engagieren, zum Beispiel für Kultur, Sport und Vereinsleben, ihr Engagement beibehalten. Ich bin immer wieder begeistert, wie viel Einsatz in unserer Stadt gezeigt wird. Das finde ich wirklich toll. Außerdem ist es mein Wunsch, möglichst viele unserer Dauerbaustelllen beenden und daran einen Haken setzen zu können.

Frage: Da passt es ja ganz gut, dass sich die finanzielle Lage entspannt hat...



Carsten Seyfarth: Ja, das ist sehr positiv. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass wir jetzt unser Geld aus dem Fenster werfen können.