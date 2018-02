Kleinensiel Die Messgeräte für die Freimessung von Abfall aus dem KKU-Rückbau entsprechen nicht dem Stand der Technik. Das kritisierten die Anti-Atom-Initiativen beim Forum Rückbau in Brake. Ein weiterer Kritikpunkt: Direkt in Zusammenhang mit dem Rückbau stehende Einrichtungen – etwa das Lager Luna und die wasserrechtliche Erlaubnis für das KKU, die nach Auffassung der Initiativen veraltet ist – stünden nicht in der Rückbaugenehmigung und entzögen sich der Beteiligung der Öffentlichkeit.

