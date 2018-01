Lemwerder Mehr Wohnbauflächen und mehr Finanzmittel für die Sanierung von Fuß- und Radwege in der Gemeinde Lemwerder, das waren laut Harald Schöne zwei Punkte, die in der öffentlichen FDP-Sitzung zum Haushalt von Bürgern den FDP-Mandatsträgern mit auf den Weg gegeben wurden. Für die anstehende Haushaltsberatung ab dem 11. Januar in den Fachausschüssen des Gemeinderates habe die FDP entsprechende Anträge gestellt.

Weil aus dem Vorjahr noch eine Vielzahl von unerledigten Maßnahmen ausstehen, haben sich die Freidemokraten laut Harald Schöne mit der Antragstellung zurückgehalten, wohl aber einen Großteil der in der vorliegenden Beratungsliste zum Haushalt der Verwaltung zugestimmt.

Wegen des immer noch laufenden Bebauungsplanverfahrens Edenbüttel II sieht die FDP nach den Worten ihres Fraktionsvorsitzenden Harald Schöne noch keine Notwendigkeit für bauliche Maßnahmen und dazu Mittel in diesen Haushalt einzustellen. „Dies trifft ebenso wegen fehlender Entscheidungen über ein oder zwei Schulstandorte zu“, so der Liberale in einer Stellungnahme.

Offen seien in den Fraktionsberatungen, wegen noch fehlender Informationen, zusätzliche Haushaltsansätze für den Umbau der Feuerwehr sowie für die Erschließung (Stichstraße) des Gewerbegebietes Aeromare, merkt Harald Schöne an. In Sachen Wirtschaftsförderung habe die Verwaltung in einer Informationsvorlage Wege zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes und Maßnahmen dazu ausgeführt, die die Unterstützung der Freidemokraten finde. Notwendige Finanzmittel möchte die FDP dafür eingeplant wissen.