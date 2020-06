Solidarität mit Mahnwache in Münster

Morgenland Auch auf dem Hof der Familie Kaemena in Morgenland bei Seefeld sind am Freitagabend mehrere Landwirte zu einem Flashmob zusammengekommen. Bei der spontanen Zusammenkunft – eine von mehreren in der ganzen Wesermarsch – sprachen sie sich für einen Natur- und Umweltschutz aus, der auch ihre Betriebe überleben lässt. Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) sei nicht dialogbereit und müsse deshalb zurücktreten. Der Flashmob sei eine Solidaritätsbekundung für die Bauern, die seit gut einer Woche eine Mahnwache an der SPD-Geschäftsstelle Münster abhalten. Svenja Schulze kommt aus Münster.

