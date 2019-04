Nicht in rechte Ecke stellen

Betrifft: „Es bleibt bei ’Eduard Krüger’“, NWZ-Ausgabe vom 29. März und „Eduard Krüger darf doch bleiben“, NWZ-Ausgabe vom 23. März

Geschichte ist doch wirklich etwas Spannendes. Geschichte muss aber leider auch immer wieder dafür herhalten Andersdenkende und -handelnde öffentlich anzuprangern. In dieser Beziehung hat die Menschheit nicht viel dazugelernt.

Natürlich muss sich keine Kommune mit Namensgebern schmücken, die eine zweifelhafte Vergangenheit haben. Aber dann sollte der Stadtrat so konsequent sein, auch andere Nordenhamer Straßennamen in Frage zu stellen.

Der mehrheitlichen Entscheidung des Ortsrates zur Beibehaltung der „Eduard-Krüger-Straße“ unterstelle ich (als Nichtbetroffener) erst einmal, dass sachliche Gründe und der Wunsch der Anlieger ausschlaggebend hierfür waren. Diese Entscheidung muss nicht jedem gefallen, aber so ist das nun einmal in einer funktionierenden Demokratie.

Die jetzt von SPD und Grüne getätigten Äußerungen, die sowohl die Mehrheit des Ortsrates und indirekt auch die betroffenen Anlieger unmissverständlich in die rechte Ecke stellen, spiegeln in ihrem Stil eine Zeit wider, von der ich glaubte, dass wir diese vor langer Zeit hinter uns gelassen hätten.

Abgesehen davon fiel die Umbenennung der Straße in „Eduard-Krüger-Straße“ Mitte der 1970er Jahre in eine Zeit, in der die SPD die absolute Mehrheit im Rathaus besaß.

Für die Zukunft empfehle ich also vorab einen Blick in den Rückspiegel der (eigenen) Geschichte.

Stefan Kermann

Nordenham