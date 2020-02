Minus verwandelt sich in ein Plus

Die abgemilderte Steuererhöhung sieht nach dem von allen Fraktionen begrüßten Vorschlag der Verwaltung folgende Hebesätze vor: 450 Punkte (bisher 450) für die Grundsteuer A, 470 Punkte (420) für die Grundsteuer B und 450 Punkte (420) für die Gewerbesteuer. Die Grundsteuer A gilt für Betriebe der Land- und Forstwirtschaft, die Grundsteuer B für die meisten anderen Grundstücke.

Dank der Mehreinnahmen kann die Stadt Nordenham in diesem Jahr das voraussichtliche Defizit von 968 000 Euro in ein Plus von 86 720 Euro umwandeln. In 2021 verringert sich das erwartete Minus von 1,742 Millionen Euro auf 840 000 Euro.

Die mittelfristige Finanzplanung sieht vor, dass die Stadt Nordenham bis zum Jahr 2024 einen Überschuss in Höhe 2,913 Millionen Euro erwirtschaftet. Damit soll die Grundlage für größere Investitionen in den Straßenbau und in andere Vorhaben geschaffen werden.

Bemessungsgrundlage für die Berechnung der Grundsteuer ist der vom Finanzamt festgelegte Steuermesswert einer Immobilie. Dieser Wert liegt bei den meisten Grundstücken in Nordenham unter 100. Er wird zur Ermittlung der jährlichen Steuer mit dem von der Kommune festgelegten Hebesatz multipliziert. Die geplante Erhöhung dieses Hebesatzes bei der Steuer B führt dazu, dass sich die meisten Grundeigentümer in Nordenham auf Mehrkosten von etwa 30 bis 40 Euro im Jahr einstellen müssen