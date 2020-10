Atommüll-Transporte: Linke in Nordenham kritisieren Castor-Gegner

Nordenham Der Nordenhamer Ortsverband der Linken übt Kritik an den Protesten des Arbeitskreises Wesermarsch gegen die Atommülltransporte, die vermutlich Ende dieses Monats über den Nordenhamer Hafen erfolgen sollen. In einer Pressemitteilungen bezeichnen die Ortsvorsitzenden Gerd Coldewey und Monika Krey die Nordenhamer Castor-Gegner als eine „kleine, sich selbst genügende Truppe“. Deren mit dem Schutz der Bevölkerung begründeter Aufruf zum Widerstand erreiche genau das Gegenteil.

„In Wirklichkeit verhindern sie den Schutz“, meinen Gerd Coldewey und Monika Krey. Die beiden Linken-Sprecher verweisen darauf, dass in naher Zukunft kein weiterer atomarer Müll in deutschen Kernkraftwerken produziert werde. „Auch wir, die Gegner der Atomenergie, müssen uns mit den Hinterlassenschaften beschäftigen“, betonen sie.

Eine wirklich sichere Unterbringung der radioaktiven Altlasten für den Zeitraum einer Million Jahre werde es zwar nicht geben. Und auch die Zwischenlager in Deutschland würden die Anforderungen nicht erfüllen. Aber die jetzige Lagerung der Glaskokillen in der britischen Aufbereitungsanlage Sellafield erfolge unter einem „viel niedrigeren Standard zum Schutz der dortigen Bevölkerung“. Die Gesundheit der Menschen in Großbritannien und in Deutschland habe den selben Stellenwert. Daher gebe es keinen Anlass, die Rückführung der deutschen Atomabfälle zu verhindern. Dazu bestünden auch internationale Verträge.

Das radioaktive Material aus Sellafield soll mit einem Spezialschiff zu einem deutschen Hafen und von dort per Bahn weiter zum Zwischenlager im hessischen Biblis befördert werden. Atomkraftgegner sind davon überzeugt, dass es sich bei dem Hafen um Nordenham handelt. Die Behörden halten die Route und die Termine aus Sicherheitsgründen geheim.