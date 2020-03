Cdu In Nordenham: „Keine Vorteile für den Industriestandort“

Nordenham Als eine „Werbeveranstaltung mit wohlgesetzten Worten“ hat die CDU-Stadtratsfraktion den Informationsabend über die Einrichtung eines Biosphärenreservats in Nordenham und Butjadingen empfunden.

„Die inhaltliche Tiefe war gering“, heißt es in einer Pressemitteilung des Fraktionsvorsitzenden Horst Wreden und seines Stellvertreters Dr. Tilman Kaethner. Sie sehen sich in ihrer Einschätzung bestätigt, dass die Teilnahme an dem Projekt Biosphärenreservat keine Vorteile für die Industriestadt Stadt Nordenham biete.

„Es gibt keine wesentliche Gegenleistung für den jährlichen Mitgliedsbeitrag von 1500 Euro“, meint Tilman Kaethner. Das bei der Veranstaltung geschilderte Beispiel, dass einem Kleinbauern aus Bayern das Zertifikat Biosphärenreservat beim Verkauf seiner Milchprodukte auch in Norddeutschland zugute kommen könnte, sieht er als Beleg für diese Einschätzung an. „Das wird unseren Industriestandort nicht voranbringen“, sagt der CDU-Politiker.

Zudem befürchten die Christdemokraten im Stadtrat, dass sich aus einer zunächst unverbindlichen Teilnahme an dem Projekt „trotz aller Beteuerungen“ sehr schnell ein weiteres Schutzgebiet entwickeln könnte. Und das wäre eine Einschränkung für die wirtschaftliche Zukunft des Industriestandortes Nordenham.

„Die Erfahrungen aus der Vergangenheit, zum Beispiel mit dem Vogelschutzgebiet direkt an den Stadtgrenzen, sind mir eine Warnung“, betont Tilman Kaethner.

Daher lehne die CDU-Fraktion die Beteiligung am Biosphärenreservat ab. Tilman Kaethner und Horst Wreden sind überzeugt, dass die Mehrheit der Landwirte in Nordenham und Butjadingen ebenfalls diese Position vertritt.

Weil sie von dem Vorhaben grundsätzlich nichts halten, so die beiden CDU-Politiker in ihrem Schreiben, habe es für sie keinen Sinn ergeben, bei der Informationsveranstaltung an einem weiterführenden Workshop zur inhaltlichen Ausgestaltung des Projekts teilzunehmen.