CDU will Schüler besser schützen

Nordenham Die CDU-Faktion im Nordenhamer Stadtrat fordert Maßnahmen zur Verbesserung der Schulbusbeförderung während der Corona-Pandemie. Dazu haben die Christdemokraten einen Antrag vorbereitet, der in einer öffentlichen Sitzung des Stadtrates am Donnerstag, 8. Oktober, zur Sprache kommt, Der Rat tagt ab 18 Uhr in der Stadthalle Friedeburg.

Die Christdemokraten beantragen ein Konzept, mit dem sich der Infektionsschutz in den Schulbussen erhöhen lässt. Dazu sollte die Bereitstellung zusätzlicher Fahrzeuge gehören. Zudem setzt sich die CDU mit Blick auf den nahenden Winter dafür ein, dass die Schulen kurzfristig mit Belüftungsanlagen ausgestattet werden, die Coronaviren aus der Luft filtern können.