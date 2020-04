Corona-Pandemie: Strandsperrung ist in Nordenham kein Thema

Nordenham Im Gegensatz zu anderen Kommunen verzichtet die Stadt Nordenham darauf, Freizeitbereiche wie den Weserstrand über Ostern für Ausflügler und Spaziergänger zu sperren. Bürgermeister Carsten Seyfarth setzt in der Corona-Krise auf die Einsicht der Bürger und ruft sie dazu auf, sich an die allgemeinen Beschränkungen zu halten. „Bitte halten Sie Abstand und verzichten Sie darauf, sich in Gruppen zu treffen“, sagt das Nordenhamer Stadtoberhaupt.

Lob für Disziplin

Der Bürgermeister lobt die Nordenhamer dafür, dass sie bisher „mit einer überwältigenden Mehrheit“ diszipliniert und verantwortungsvoll die Kontaktverbote und die weiteren Beschränkungen umgesetzt hätten. Dafür spricht Carsten Seyfarth den Bürgern ein großes Dankeschön aus. Er hofft, dass es auch dabei bleibt: „Nur so können wir unser nach wie vor zentrales Ziel erreichen, die Ausbreitung dieser Pandemie in Schach zu halten und unser Gesundheitssystem vor einer Überlastung zu bewahren.“

Kreative Ideen

Der Bürgermeister hebt hervor, dass „ in dieser schweren Krise“ viele kreative Ideen entwickelt worden seien. Als Beispiele führt er digitale Marktplätze wie „Nordenham bringt’s“ und Spendenaktionen für dringend benötigte Schutzkleidung an. Er appelliert an die Nordenhamer, dem örtlichen Einzelhandel und der Gastronomie in dieser schwierigen Phase die Treue zu halten.

Dank und Anerkennung spricht der Bürgermeister allen Menschen aus, die anderen helfen und für die Allgemeinheit im Einsatz sind. „Ob in der Pflege, in den Arztpraxen, in den Supermärkten und in vielen anderen Bereichen: Sie leisten eine unersetzlich wertvolle Arbeit“, betont Carsten Seyfarth.

Er wünscht sich, dass der Respekt vor diesen Leistungen auch nach der Corona-Krise andauern wird.