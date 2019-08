Nordenham Anruf, E-Mail, Brief oder ein Besuch im Rathaus. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich mit Beschwerden oder Wünschen an die Stadt Nordenham zu wenden. Jetzt ist eine Online-Variante hinzugekommen: Auf der Nordenham-Homepage steht den Bürgern neuerdings ein digitaler Kummerkasten zur Verfügung. Dieses per Personalcomputer oder Smartphone zu bedienende Mängelmelde-System hat die Bezeichnung „Sag’s uns einfach“. Das ist zwar nicht ganz korrekt, weil dabei gar nicht gesprochen, sondern geschrieben wird, aber es funktioniert trotzdem.

Schon wenige Tage nach der Freischaltung sind über 40 Hinweise bei „Sag’s uns einfach“ eingetroffen. Die Bandbreite der online gemeldeten Kritikpunkte reicht von Müllhinterlassenschaften auf dem Gelände des Gymnasiums und fehlenden Sitzgelegenheiten an der Bushaltestelle am Blexer Fähranleger bis hin zu wuchernden Brombeerbüschen, die über den alten Bahndamm ragen.

Es gibt aber auch Lob: In einem Beitrag freut sich der Verfasser über blühende Grünstreifen und bedankt sich bei der Stadt für die „tolle Idee“. Das zeigt, dass „Sag’s uns einfach“ nicht ausschließlich als Meckerplattform gedacht ist. „Über positive Rückmeldungen freuen wir uns natürlich besonders“, sagt der stellvertretende Chef der Stadtverwaltung, Bert Freese.

Vorschlag der WIN

Der Vorschlag, einen Online-Mängelmelder als zusätzlichen Bürgerservice einzurichten, stammt von der Wählerinitiative Nordenham (WIN). Der Stadtrat nahm die Anregung auf und gab der Verwaltung den Auftrag, ein entsprechendes Programm anzuschaffen. Zwei Anbieter stellten ihre Konzepte vor. Nicht zuletzt aus Kostengründen fiel die Wahl am Ende auf „Sag’s uns einfach“ von Teleport. Das Programm wird vom Land Niedersachsen gefördert und steht den Kommunen zum Nulltarif zur Verfügung. Latzen, Lüneburg, Goslar und viele weitere Städte nutzen schon länger dieses System zur Erfassung und Abarbeitung von Bürgeranliegen.

Vor über zehn Jahren hatte die von Olaf Reimers geleitete Informationstechnik-Abteilung der Stadt Nordenham ein eigenes Beschwerdemanagement-System entwickelt. Aber weil sich die Resonanz in Grenzen hielt, wurde es irgendwann eingestellt. Somit unternimmt die Stadtverwaltung nun mit „Sag’s uns einfach“ einen zweiten Anlauf in Sachen Online-Annahmestelle für Bürgerkritik.

Wer ein Schlagloch, eine defekte Ampel oder ein anderes Problem melden will, gelangt auf der Nordenham-Homepage über die entsprechende Schaltfläche auf die Seite mit der Meldemaske. Der Rest erklärt sich fast von selbst. Unter „Neue Mitteilung erstellen“ öffnet sich eine Auswahl an Kategorien. Der Nutzer muss einen der angeführten Themenbereiche anklicken: Anregungen und Ideen, Müll und Verschmutzung, Schädlingsbekämpfung, Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Straßenschäden oder Sonstiges.

Im nächsten Schritt erfolgen die Beschreibung des Anliegens und des Ortes, der zudem mit einem Geo-Punkt auf einer Landkarte markiert werden sollte. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, ein Bild hochzuladen.

Wer den Mängelmelder nutzt, muss seinen Namen und eine E-Mail-Adresse hinterlassen. Das ist wichtig, damit die Stadtverwaltung einen Kontakt für die Antwort und eventuelle Nachfragen hat. Die Daten des Bürgers werden aber nicht auf der Homepage veröffentlicht. Somit bleiben die Hinweisgeber nach außen anonym. Ihre Texte jedoch sind für alle sichtbar und werden auf der Karte beim Anklicken des Beschwerdepunktes anzeigt. Und zwar im Original-Wortlaut. Nur wenn es beleidigend wird, greift die Stadt korrigierend ein.

Zuständig für die Sichtung und Beantwortung der Meldungen ist Silke Peine. Sie hat ihren Arbeitsplatz im Büro des Bürgermeisters. Je nach Problemlage informiert Silke Peine die zuständigen Abteilungen der Stadtverwaltung – meistens ist es der Bauhof – über die festgestellten Mängel. Mitunter fallen die angemerkten Kritikpunkte aber gar nicht in die Verantwortung der Stadt Nordenham. Wenn zum Beispiel der Müll auf einem Grundstück liegt, das nicht der Stadt gehört, benachrichtigt Silke Peine den jeweiligen Eigentümer.

Orange und Grün

Sobald der Mangel beseitigt ist und die Beschwerde als abgearbeitet gilt, ändert sich der Farbstatus des Markierungspunktes auf der Stadtkarte von Orange in Grün. Nach zwei Monaten verschwinden die erledigten Punkte von der Karte. „Das machen wir aus Gründen der Übersichtlichkeit so“, sagt Silke Peine.

Noch lässt sich nicht abschätzen, wie stark die Nordenhamer „Sag’s uns einfach“ in Anspruch nehmen. Aber vorsorglich weist Vize-Verwaltungschef Bert Freese schon einmal darauf hin, dass die personellen Möglichkeiten der Stadt begrenzt sind und nicht alle Anliegen sofort bearbeitet werden können. „Zuerst kümmern wir uns um die Fälle, bei denen Gefahr im Verzug ist“, betont er.