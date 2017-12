Nordenham Sie helfen Bedürftigen in Notlagen, stehen Menschen bei den Problemen des Alltags zur Seite oder setzen sich in einem Verein für das Gemeinwohl ein. Wer sich auf diese Weise engagiert, ohne dafür eine Gegenleistung zu erwarten, ist ein Vorbild und verdient höchste Anerkennung. Das hat die Nordwest-Zeitung und die Oldenburgische Landesbank veranlasst, die Ehrenamtsaktion „Mensch des Jahres“ ins Leben zu rufen. Ziel ist, soziales Engagement zu würdigen. NWZ und OLB hoffen, dass wieder viele Kandidaten für die Titel „Frau des Jahres“ und „Mann des Jahres“ vorgeschlagen werden.

Wer einen Vorschlag einreichen möchte, kann dafür den auf dieser Seite abgedruckten Coupon nutzen. Jeder Coupon nimmt an einer Verlosung teil, bei der Einkaufsgutscheine im Wert von jeweils 100 Euro die Preise sind. Einsendeschluss ist am Freitag, 2. Februar, 2018. Bis dann müssen die Coupons in der NWZ -Redaktion in Nordenham an der Bahnhofstraße 31 vorliegen.

Es werden Frauen und Männer gesucht, die im jetzt zu Ende gehenden Jahr oder schon über einen längeren Zeitraum etwas Außergewöhnliches mit ihrem ehrenamtlichen Einsatz geleistet haben. Eine Jury entscheidet, wer die Nordenhamerin und der Nordenhamer des Jahres 2017 sind. Voraussetzung ist, dass die Kandidaten aus Nordenham kommen beziehungsweise ihr Ehrenamt in Nordenham ausüben.

Bei einem Empfang, der am Samstag, 24. Februar, mit geladenen Gästen aus allen gesellschaftlichen Bereichen im Güterschuppen des Theaters Fatale stattfindet, erhalten die Menschen des Jahres ihre Auszeichnungen.• Die bisherigen Preisträger bei der Aktion „Mensch des Jahres“ sind:

 2009: Renate Ammersken (Mehrgenerationenhaus) und Peter Dirichs (Mali-Hilfe)

2010: Traute Kotzlowski (Jekami) und Horst Krupp (Niederdeutsche Bühne)

2011: Olga Deutsch (SV Nordenham) und Stefan Hübsch (Hospizhilfe)

2012: Karin Tönjes (Freundeskreis Peterlee/Nordenham) und Tim Conrady, der mit seiner Zivilcourage ein Mädchen vor einer Vergewaltigung gerettet hatte.

2013: Brigitte Spalenka (Seemannsmission/Kinderkirche) und Horst Rix (Bürgerrundfunk/Norwo-Organisator)

2014: Margret Schmidt (Hospizhilfe) und Wolfgang Zapp (Suchtkrankenhilfe)

2015: Hella Bessel (Flüchtlings- und Kinderhilfe) und Fred Memenga (Nordenhamer Tafel, Bürgerstiftung)

2016: Heidi Huth-Hinrichs (Tiersuchdienst Wesermarsch) und Dr. Peter Klan (Kunstverein Nordenham).