24 Stolpersteine aus Messing erinnern an die verfolgten Nordenhamer Juden

An sieben Standorten im Nordenhamer Stadtgebiet befinden sich in den Boden eingelassene Messingtafeln, die an das Schicksal der verfolgten Juden in der Nazi-Zeit erinnern. In diese insgesamt 24 Stolpersteine sind die Namen der Opfer eingraviert. Der Künstler Gunter Demnig aus Köln hatte die Gedenksteine im September 2010 verlegt. Sie befinden sich vor den Häusern, in denen die jüdischen Mitbürger gewohnt hatten.

Mahnwachen zum Gedenken an die Opfer der Reichspogromnacht am 9. November 1938 finden seit vier Jahren regelmäßig in Nordenham statt. Der Geschichtslehrer und SPD-Ratsherr Nils Humboldt, der auch einer der Sprecher des Aktionsbündnisses Nordenham bleibt bunt ist, hatte dazu die Initiative ergriffen. Der SPD-Ortsverein Nordenham und der Kreisverband Wesermarsch des Deutschen Gewerkschaftsbundes unterstützen das Mahnwachen-Projekt. Alle Bürger haben die Möglichkeit, die Gedenkveranstaltungen mitzugestalten und sich mit Beiträgen wie Gedichten oder Liedern einzubringen. Wer Interesse hat, kann sich unter folgender E-Mail-Adresse melden: nils_humboldt@yahoo.de.

Um 17 Uhr beginnen am Sonnabend, 9. November, die ersten Mahnwachen in Nordenham. Weitere folgen um 17.15 Uhr und um 17.30 Uhr. Zum Abschluss ist für 17.45 Uhr eine zentrale Gedenkveranstaltung vor der Commerzbank in der Fußgängerzone vorgesehen. Zum Ablauf der Mahnwachen gehören das Reinigen der Stolpersteine, das Aufstellen von Kerzen und das Niederlegen von Blumen sowie kurze Ansprachen und eine Schweigeminute.

An diese Nordenhamer Juden, die Opfer der Nazi-Diktatur waren, erinnern die Stolpersteine: Bahnhofstraße 18: Paul, Frederike, Eugen und Emil Stoppelmann; Ecke Bahnhofstraße/Friedrich-Ebert-Straße: Robert, Josephine, Susanne und Paul Löwy; Friedrich-Ebert-Straße 14: Walter Friedmann sowie Adalbert, Leontine und Renate Meyer; Wilhelmstraße 16: Emanuel, Mirjam, Elimar, Louis, Rosa und Erich Pinto; Walther-Rathenau-Straße 208: Adolf und Emma Oss; Am Salzendeich 19: David, Thekla, Erwin und Leopold Jacobson.