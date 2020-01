Nordenham Die Stadt Nordenham wird ab diesem Jahr 2020 am Christopher Street Day zumindest eine Regenbogen-Flagge hissen. Damit soll die Stadt nach den Worten von Grünen-Ratsmitglied Mario Kauschmann ein Zeichen setzen.

Die Grünen-Ratsfraktion verweist darauf: Jedes Jahr Ende Juni treffen sich zum Christopher Street Day Menschen jeglicher sexueller Orientierung und Sozialisierung. Gemeinsam treten sie für gesellschaftliche Akzeptanz und ihre Menschenrechte ein. Sie zeigen Präsenz und feiern.

Der nächste Christopher Street Day Nordwest findet am 20. Juni in Oldenburg statt. Auf Initiative der Grünen-Fraktion hat der Nordenhamer Stadtrat beschlossen, dass die Stadt dann eine Regenbogen-Flagge hissen wird, um mit diesen Menschen zu feiern und zu zeigen, dass Nordenham bunt ist.

Im Stadtrat gab es allerdings fünf Gegenstimmen – aus der CDU-Fraktion sowie zwei Enthaltungen. Warum CDU-Mitglieder dagegen stimmten, erklärten sie in der öffentlichen Sitzung nicht.

Die Nordenhamer Regenbogen-Flagge soll aus Spendengeldern finanziert werden. Die SPD-Fraktion und der Grünen-Ortsverband haben bereits Spenden zugesagt. Wer sich ebenfalls beteiligen möchte, soll sich bei Mario Kauschmann melden unter Telefon 04731/247763 oder per Mail (an: mario@kauschmanns.de). Eine Spendenbescheinigung ist erhältlich. Falls genug Geld zusammenkommt, soll nicht nur am Rathaus, sondern an weiteren öffentlichen Plätzen eine Flagge gehisst werden.