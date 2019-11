Nordenham Als am 9. November 1938 viele Synagogen in Flammen aufgingen, begann in Deutschland eine systematische Verfolgung, die im Holocaust gipfelte. Auch die Nordenhamer Juden wurden in der Nacht vom 9. auf den 10. November nicht verschont. Auch sie wurden drangsaliert, inhaftiert und in das Konzentrationslager Sachsenhausen deportiert. Einigen wenigen gelang die Flucht. Die meisten jedoch wurden in den Vernichtungslagern des völkischen Wahns ermordet. Darauf weist Nils Humboldt, Veranstalter der Mahnwachen in Nordenham, hin. Er fügt hinzu: „Der Anschlag in Halle führt uns erneut auf dramatische Art vor Augen, dass Gewalt von Rechts kein längst überwundenes Problem der Vergangenheit ist.“ Stattdessen nehme rechte Gewalttaten seit Jahren zu. Juden und Muslime würden dabei besonders oft ins Fadenkreuz geraten.

Schicksale Nordenhamer Juden Bahnhofstraße 18: Paul Stoppelmann (Jahrgang 1887, deportiert und 1942 in Auschwitz ermordet), Frederike Stoppelmann (Jahrgang 1900, deportiert und 1942 in Auschwitz ermordet), Eugen Stoppelmann (Jahrgang 1920, deportiert nach Auschwitz), Emil Stoppelmann (Jahrgang 1923, verhaftet und 1945 in Buchenwald ermordet) Ecke Bahnhofstraße/Friedrich-Ebert-Straße: Robert Löwy (Jahrgang 1891, Flucht in die USA 1936), Josephine Löwy (Jahrgang 1892, Flucht in die USA 1936), Susanne Löwy (Jahrgang 1922, Flucht in die USA 1936), Paul Löwy (Jahrgang 1932, Flucht in die USA 1936) Friedrich-Ebert-Straße 14: Walter Friedmann (Jahrgang 1899, deportiert und in Auschwitz ermordet), Adalbert Meyer (Jahrgang 1899, Flucht nach Kuba 1939), Leontine Meyer (Jahrgang 1901, Flucht nach Kuba 1939), Renate Meyer (Jahrgang 1930, Flucht nach Kuba 1939) Wilhelmstraße 16: Emanuel Pinto (Jahrgang 1875, deportiert und in Sobibor ermordet), Mirjam Pinto (Jahrgang 1869, deportiert und in Sobibor ermordet), Elimar Pinto (Jahrgang 1899, deportiert und in Auschwitz ermordet), Louis Pinto (Jahrgang 1883, deportiert und in Auschwitz ermordet), Rosa Pinto (Jahrgang 1885, deportiert und in Auschwitz ermordet), Erich Pinto (Jahrgang 1914, deportiert und in Auschwitz ermordet) Walther-Rathenau-Straße 208: Adolf Oss (Jahrgang 1873, deportiert und 1943 in Theresienstadt ermordet), Emma Oss (Jahrgang 1874, deportiert und 1943 in Theresienstadt ermordet) Am Salzendeich 19: David Jacobsohn (Jahrgang 1881, Flucht nach Kolumbien 1938), Thekla Jacobsohn (Jahrgang 1880, Flucht nach Kolumbien 1938), Erwin Jacobsohn (Jahrgang 1913, Flucht nach Kolumbien 1938), Leopold Jacobson (Jahrgang 1909, Flucht nach Kolumbien 1938)

Die Wahlerfolge der parlamentarischen Rechten, die Verschiebung des Sagbaren und der damit einhergehenden gewollte Tabubruch ziehen, so Nils Humboldt, Gewalt nach sich. Das belegen nach Einschätzung des Geschichtslehrers und SPD-Ratsherrn der Vorfall in Halle sowie die Anschläge auf ein linkes Wohnprojekt in Göttingen und zahlreiche Glaubenseinrichtungen, Mahnmale und Parteibüros im gesamten Bundesgebiet.

„Wenn wir uns heute fragen, wie es zum Holocaust kommen konnte, müssen wir feststellen, dass es nicht mit den Gaskammern in Auschwitz begann. Es begann mit Hassreden, Tabubrüchen und Gewalt auf der Straße. Die antisemitische Politik der Nazis wurde Stück für Stück verschärft“, sagt Nils Humboldt. Der 9. November 1938 markiere dabei den Übergang von offener Diskriminierung zu offener Gewalt gegen Juden in ganz Deutschland – auch in Nordenham. Das sei der Beginn eines beispiellosen Verbrechens gegen die Menschlichkeit gewesen.

„Der Nordenhamer Juden wollen wir am 9. November ab 17 Uhr im gesamten Stadtgebiet gedenken“, sagt Nils Humboldt. Die Mahnwache sei auch allen anderen Opfern der nationalsozialistischen Diktatur gewidmet. Er fügt hinzu: „Nie wieder dürfen in Deutschland und anderswo Menschen diskriminiert und verfolgt werden.“

Nils Humboldt ruft gemeinsam mit den Kooperationspartnern – SPD-Ortsverein Nordenham, Kreisverband Wesermarsch des Deutschen Gewerkschaftsbundes und Aktionsbündnis „Nordenham bleibt bunt“ – zur Teilnahme an den Mahnwachen auf. Bürger können sich an der Gestaltung und Organisation der Mahnwachen beteiligen. Interessenten sollten mit Nils Humboldt per E-Mail unter nils_humboldt@yahoo.de Kontakt aufnehmen.

Für die Mahnwachen an den bronzenen Stolpersteinen vor den Häusern, aus denen einst Juden vertrieben worden waren, ist folgender Ablauf vorgesehen: Die Steine werden gereinigt, Kerzen aufgestellt, Kurzbiografien der Personen vorgetragen. Weitere (Rede-)Beiträge sind möglich. Eine Schweigeminute schließt sich an.

Die Abschlussmahnwache an der Friedrich-Ebert-Straße 14 vor der Commerzbank beginnt um 17.45 Uhr. Dort sprechen Nils Humboldt, Bürgermeister Carsten Seyfarth und DGB-Kreisvorsitzender Mustafa Dogan. Zwischendurch gibt es musikalische Beiträge der Gruppe Jasch.

Hier alle Mahnwachen:

• 17 Uhr: Am Salzendeich 19, Verantwortlich: Ulf Riegel

• 17.15 Uhr: Walther-Rathenau-Straße 208, Nils Humboldt/SPD Nordenham

• 17.30 Uhr: Hafenstraße 13

• 17.30 Uhr: Wilhelmstraße 16, SPD Nordenham

• 17.30 Uhr: Bahnhofstraße 18, Die Linke Nordenham

• 17.30 Uhr: Friedrich-Ebert-Straße 2, IG Metall und DGB Wesermarsch

• 17.45 Uhr: Friedrich-Ebert-Straße 14, Abschlussveranstaltung.