Nordenham Mit großer Bestürzung und Entsetzen haben die beiden Gemeindekirchenräte der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden Nordenham und Blexen in ihren Sitzungen Ende der vergangenen Woche auf die Schändung der Selimiye-Moschee reagiert. Das teilt Pfarrer Christopher Iven mit.

Die gemeinsame Stellungnahme beginnt mit den Worten: „Als Vertreter unserer Kirchengemeinden verurteilen wir diesen gezielten, feigen Versuch, Menschen aus unserer Bevölkerung in ihren religiösen Gefühlen zu verletzen, aufs Schärfste und möchten allen muslimischen Mitbürgern unsere Solidarität und Unterstützung zusprechen.“

Weiter schreiben die beiden Kirchenräte: „Die Ereignisse hier in Nordenham, wie aber auch in anderen Teilen Deutschlands, zeigen uns jedoch ganz klar: Solidaritätsbekundungen allein reichen nicht. Gemeinsam gilt es für uns das hohe Gut und Recht unserer Demokratie, den eigenen Glauben frei und ungehindert ausüben zu dürfen, unter allen Umständen zu wahren und vor jeglichen Anfeindungen zu schützen – so wie es im Grundgesetz Artikel 4 fest verankert ist. Ein friedliches gesellschaftliches Miteinander in unserem Land ist nur zu erreichen, wenn es von Toleranz, Respekt und Dialogbereitschaft geprägt ist.

Aus diesem Grund fühlen wir uns als Christen und als Bürger dieses Landes dazu aufgerufen, diese Werte zu verteidigen, damit sie ausnahmslos jedem aus unserer Mitte gewährt werden können – gleich welchen Glaubens. Anfeindungen und Übergriffe gegen Minderheiten und Andersgläubige dürfen nicht stattfinden. Weder hier in Nordenham noch anderswo!“

Die Christen treten für intensiven Dialog ein: „Enge und intensive Dialoge und Gespräche, wie von der muslimischen Gemeinde in der Walther-Rathenau-Straße deutlich noch einmal angeboten, tragen dazu bei, Grenzen und Misstrauen abzubauen. Diese Gelegenheit wollen wir gern wahrnehmen und laden unsere muslimischen Mitbürger ein, unsere Gemeinden ebenfalls zu besuchen.“