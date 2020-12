Fördermittel für RVZ bewilligt

Nordenham /Hannover Nur einen Tag nach dem Grundsatzbeschluss des Stadtrates für die Einrichtung eines Regionalen Versorgungszentrums (RVZ) hat die Landesregierung einen weiteren Förderbescheid erlassen. Das Niedersächsische Regionalministerium bewilligte am Freitag 1,182 Millionen Euro für das Projekt. „Zusammen mit dem Landkreis Wesermarsch und der Stadt Nordenham können wir ein neues Konzept der Daseinsvorsorge für die Region erproben“, sagte Regionalministerin Birgt Honé.

Die Einrichtung soll von einer gemeinnützigen Gesellschaft unter Trägerschaft des Landkreises Wesermarsch und der Stadt Nordenham betrieben werden. Nach Angaben des Nordenhamer Bürgermeisters Casten Seyfarth sind die Kosten so kalkuliert, dass das Land insgesamt 1,186 Millionen Euro aufbringt und die beiden Kommunen 215 000 Euro zu zahlen haben. Diesen Betrag teilen sich Stadt und Landkreis zur Hälfte. Das als Standort für das Versorgungszentrum bestimmte frühere Pflegeheim an der Ilsestraße soll die Gemeinnützige Nordenhamer Siedlungsgesellschaft dem Bezirksverband der Arbeiterwohlfahrt abkaufen und später an das RVZ vermieten.

Das Versorgungszentrum ist auf medizinische und soziale Zwecke ausgerichtet. Neben Hausarztpraxen mit angestellten Medizinern ist die Ansiedlung einer Hebammenpraxis, eines Senioren- und Pflegestützpunktes und eines sozialpsychiatrischen Dienstes geplant. Ende 2021 soll das RVZ den Betrieb aufnehmen.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen