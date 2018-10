Bauhof stellt Container auf

Sammelbehälter für Laub, das von städtischen Bäumen stammt, stehen den ganzen Herbst über auf dem Gelände des Bauhofs an der Hansingstraße 89 bereit. Die Anlieferung ist dort bereits möglich.

Container stellt der Bauhof zudem an acht Standorten im Stadtgebiet auf. Dort ist die Laubentsorgung in den Zeiträumen von Montag, 22. Oktober, bis Freitag, 26. Oktober, sowie von Montag, 19. November, bis Freitag, 23. November, möglich. Für die Container-Plätze gilt ebenfalls, dass kein privates Laub und auch keine anderen Gartenabfälle angeliefert werden dürfen.

Die Standorte der Laub-Container befinden sich an der Achternstraße in Blexen, am Marktplatz in Einswarden, an der Wilhelm-Hauff-Straße in Friedrich-August-Hütte, am Feuerwehrhaus in Phiesewarden, am Ahnering (altes Klärwerk) in Abbehausen, bei der Turnhalle in Esenshamm, auf dem Friedeburg-Parkplatz in Atens, auf dem Lutherplatz und beim Bauhof an der Hansingstraße.