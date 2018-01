Nordenham Wasser sucht sich seinen Weg. Das weiß auch Bernd Bunjes, der stellvertretende Leiter des städtischen Bauhofs. Auf dem Nordenhamer Marktplatz hält sich das Wasser allerdings nicht an die von den Planern erdachte Route. Die edlen Granitplatten aus Indien, die vor einem Vierteljahrhundert verlegt wurden, sind teilweise unterspült. Vor allem im südwestlichen Bereich herrscht akute Sturzgefahr, weil das Pflaster nur noch lose auf dem Untergrund liegt. Die Stadt hat deshalb das Areal mit den gefährlichen Stolperfallen sperren lassen.

Eigentlich wollte der Bauhof am Mittwoch schon ein klareres Bild haben, warum die Entwässerung auf dem Marktplatz nicht so funktioniert wie gewünscht. Aber der Frost in den vergangenen Tagen hat die Ursachenforschung verzögert. Deshalb kann Bernd Bunjes noch nicht sagen, warum es in der guten Stube Nordenhams zu einem Wasserschaden gekommen ist. Und auch Auskünfte darüber, wie lange das Herzstück der Innenstadt für den Wochenmarkt tabu ist, wären zum jetzigen Zeitpunkt reine Spekulation. Fest steht, dass die Wochenmarkthändler auf jeden Fall auch an diesem Freitag auf den Jahnparkplatz ausweichen müssen.

Prüfung mit Kamera

Am Mittwoch waren Mitarbeiter des Klärwerks damit beschäftigt, die Schächte zu spülen, durch die das Regenwasser abgeleitet wird. Darüber hinaus ist geplant, die Leitungen mit der Kamera zu untersuchen, um defekte Stellen ausfindig zu machen. Möglicherweise ist die Entwässerung blockiert. Bernd Bunjes hofft, dass die Kamerafahrten die Stadt bei der Ursachenforschung voranbringen. Wenn sich herausstellt, dass Abläufe verstopft sind, wäre das aus seiner Sicht eine gute Nachricht, weil die Stadt dann einen Ansatzpunkt hätte. Gleichzeitig will der Bauhof die Platten, deren Kanten bis zu drei Zentimeter aus dem Boden ragen, neu einschlämmen und wieder gerade rücken. Das war wegen der Frostperiode in den vergangenen Tagen nicht möglich.

Gefährliche Kanten

Aber auch wenn die Platten wieder gerade liegen, bedeutet das nicht, dass der Wochenmarkt umgehend wieder an seinen angestammten Platz ziehen kann. Bernd Bunjes geht davon aus, dass sich das Pflaster sofort wieder lockert, sobald schwere Fahrzeuge darüber fahren. Die Stolperkanten sind aus seiner Sicht während des Wochenmarktes besonders gefährlich, weil sie in der Menschenmenge nicht so leicht zu erkennen sind. Die Sicherheit der Wochenmarktkunden hat für ihn Priorität.

Die Probleme auf dem Marktplatz könnten bei vielen Nordenhamern Déjà-vu-Erlebnisse auslösen. Kurz nachdem der ehemals schwarze und in der Regel mit Pfützen übersäte Schlackeplatz gepflastert war, gab es ein böses Erwachen im Rathaus. Denn schon bei seiner ersten Bewährungsprobe, einem Frühlingsfest im Mai 1993, zerbröselten viele Platten unter der Last schwerer Fahrzeuge. Ein Gutachter fand heraus, dass die ausführende Baufirma den Untergrund nicht ausreichend verdichtet hatte. Die Firma musste die Granitfelder auf eigene Kosten neu verlegen.

Ein solches Horrorszenario hat zurzeit niemand vor Augen. Gleichwohl sind die Entwässerungsprobleme auf dem Marktplatz ziemlich ärgerlich – vor allem für die Wochenmarkthändler. Sie befürchten erhebliche Umsatzeinbußen, weil bei einem Umzug auf den Jahnparkplatz weniger Parkplätze in der Innenstadt zur Verfügung stehen und erfahrungsgemäß auch weniger Kunden kommen.