Nordenham Mit verschiedenen Projekten will die Stadt Nordenham zum Klimaschutz und zur Artenvielfalt in der Natur beitragen. Zusätzlich zu den bereits angelaufenen Maßnahmen wie das Anlegen von Blühstreifen gibt es weitere Vorschläge. Dazu haben die Stadtratsfraktionen von SPD und FDP Anträge gestellt, die an diesem Donnerstag in einer öffentlichen Sitzung des Stadtrates zur Sprache kommen. Beginn ist um 18 Uhr im Ratssaal.

Grüne Dächer

Weitere Themen im Rat Auf der Tagesordnung der Stadtratssitzung an diesem Donnerstag steht auch ein SPD-Antrag zur Aufwertung des Strandgeländes an der Weser. Einen Stahlturm mit Aussichtsplattform schlägt die FDP als neue Attraktion für den Weserstrand vor. Der Erich-Lampe-Weg soll auf Vorschlag der Verwaltung in Alter Bahndamm umbenannt werden. Hintergrund ist die Nazi-Vergangenheit des Namensgebers Erich Lampe. Für die Umbenennung ist ein Ratsbeschluss erforderlich. Für die Ausweisung eines Neubaugebiets im Südwesten des Wohnparks Tongern sind eine Änderung des Flächennutzungsplans und die Aufstellung eines Bebauungsplans erforderlich. Auch darüber entscheidet der Rat in der Sitzung an diesem Donnerstag.

Die Sozialdemokraten sprechen sich dafür aus, möglichst viele Gebäude der Stadt Nordenham mit Solaranlagen zur umweltfreundlichen Stromerzeugung auszurüsten. Die Verwaltung soll überprüfen, welche Immobilien dafür in Betracht kommen. Auch eine Begrünung von Dächern regt die SPD-Fraktion an. Darüber hinaus fordert sie die Schaffung weiterer Blühwiesen auf städtischen Flächen. Dafür bieten sich nach Meinung der SPD unter anderem ungenutzte Parzellen in Kleingartenanlagen sowie Grundstücksstreifen an der Oldenburger Straße, an der Walther-Rathenau-Straße gegenüber dem Rathaus, an der Heiligenwiehmstraße, am Salzendeich, auf dem Erdwall an der Ulmenstraße und auf dem Gipsberg an der Johannastraße an, den die SPD zudem als Standort für Solaranlagen ins Gespräch bringt.

Aufforstung

Die FDP-Fraktion beantragt im Sinne des Insektenschutzes ebenfalls zusätzliche Blühstreifen und fordert eine „massive Ausweitung“ solcher Flächen im gesamten Stadtgebiet. Einen weiteren Ansatzpunkt, Nordenham ökologischer zu gestalten, sehen die Freidemokraten in einer „umgehenden Aufforstung“ von städtischen Flächen, die nicht als Bauland in Frage kommen.

Darüber hinaus schlägt die FDP vor, weitere begrünte Verweilzonen in der Innenstadt zu schaffen. Zudem müsse die Stadt verschärft auf die Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften für Flächenversiegelungen auch auf privaten Grundstücken achten. Zusätzlich sollten Begrenzungswerte für geschotterte Gartenflächen eingeführt und dazu Gestaltungsleitfäden erstellt werden.