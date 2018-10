Kündigungen: CDU hakt nach

Nordenham Die Häufung an Kündigungen in der Stadtverwaltung macht die CDU-Stadtratsfraktion zu einem Thema in der Politik. „Die CDU sieht die Personalfluktuation mit Sorge“, schreibt der stellvertretende Fraktionschef Dr. Tilman Kaethner, der auch Vorsitzender des Finanz- und Personalausschusses ist, in einer Pressemitteilung. Daher fordern die Christdemokraten die Verwaltung auf, in der nächsten Sitzung des Fachausschusses die Situation zu erläutern. „Eine effiziente Verwaltung braucht erfahrene und zufriedene Mitarbeiter“, betont Tilman Kaethner. Wie berichtet, haben innerhalb weniger Monate fünf Beschäftigte der Bauabteilung ihrer Kündigung eingereicht. Darunter zwei Mitarbeiter mit Amtsleiterfunktion.

