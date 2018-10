Nordenham Auf große Resonanz ist der Bericht in der NWZ-Ausgabe vom 23. Oktober über den Vorstoß der Stadtratsfraktionen von FDP und Grünen zur schöneren Gestaltung von Vorgärten gestoßen. Viele Leser befürworten Anregungen, halten aber Vorschriften für überzogen. So schreibt Thomas Keil in einer Mail an die NWZ-Redaktion: „Ich finde dies nicht in Ordnung, dass von der Stadt vorgeschrieben werden soll, wie ich meinen Vorgarten gestalten soll. Als Nächstes kommt, dass nur bestimmte Tapeten im Wohnzimmer angebracht werden dürfen.“

Auch in Elsfleth

Britta Beißel empfindet das ebenfalls als Bevormundung: „Entweder ist es mein Grundstück und ich kann es gestalten, wie ich es möchte oder mir wird vorgeschrieben, wie ich es zu gestalten habe. Nur: Dann wäre ich nicht mehr bereit, irgendwelche Grundstücksabgaben zu zahlen.“

Annemarie Ihle sieht das in ihrer Mail an die NWZ anders: „Ich wohne zwar nicht in Nordenham, sondern in Elsfleth, aber auch hier breiten sich die Schotterwüsten und Plastikzäune in den Vorgärten immer mehr aus. Einfach nur schrecklich! Es ist Zeit, dass diesem Frevel an unserer Natur klare Grenzen gesetzt werden.“

kommentar Gute Beispiele statt Verbote Vorgärten können attraktive Teile von Hausgärten sein, eine Siedlung verschönern, einladend wirken. Immer mehr Vorgärten in Nordenham stellen das Gegenteil dar. Steinwüstenähnliche Beete und abschottende graue Plastikwände schrecken ab. Deshalb ist es gut, dass mit den Grünen und der FDP wenigstens zwei der fünf Stadtratsfraktionen dies zum Thema machen. Leider gehen sie dabei einen Schritt zu weit, indem sie Verbote fordern. Gerade die FDP als die Partei der Freiheit des Einzelnen überspannt ganz krass den Bogen. Die Grünen verfallen ebenfalls obrigkeitsstaatlichem Denken. Sie sollten inzwischen wissen, dass besonders im engeren Lebensumfeld der Menschen Naturschutz nachhaltig nur mit den Bürgern und nicht gegen sie gelingen kann. Bürger müssen überzeugt und begeistert werden. Das funktioniert nicht mit extremen Vorschriften. Statt mit der Keule einer Gestaltungssatzung womöglich auch noch individuellen Geschmack in ein enges Korsett zu zwingen, sollten FDP und Grüne dafür arbeiten, dass die Stadt praktikable Anregungen gibt für eine zugleich naturnahe, pflegeleichte, schöne und kostengünstige Gartengestaltung. Zum Beispiel könnte ein Vorgartenwettbewerb gute Beispiele herausstellen. Die Stadt muss aber auch selbst vorangehen. Dazu braucht der chronisch unterbesetzte und unzureichend ausgestattete Bauhof mehr Personal und bessere Geräte. Warum gibt es dazu keine Initiativen aus dem Stadtrat?

Pflicht zum Pflanzen

Wie die NWZ berichtete, fordert die FDP eine Gestaltungssatzung. Die Grünen wollen Festlegungen in Bebauungsplänen. FDP und Grüne wollen so erreichen, dass ausschließlich mit Kies oder Granulat oder Holzschnitzeln bedeckte Vorgärten ebenso verboten werden wie mauerähnlich wirkende Plastik-Einzäunungen. Bürger sollen dazu verpflichtet werden, Vorgärten zu bepflanzen. Nur Gehwege und Stellflächen dürfen, so die Grünen wörtlich in ihrem Antrag, „in einem vertretbaren Maß gepflastert oder bekiest werden.“

NWZ-Leserin Ingrid Cramer findet „unmöglich“, dass Kiesbeete verboten werden sollen. Denn es gebe genug Grün für die Natur. Noch mehr Verbote gehen ihrer Ansicht nach einfach zu weit. Sie fügt hinzu: „Erst heißt es, es gibt zuviel Unkraut. Dann werden Kiesbeete angelegt – und es sollen Verbote gemacht werden. Für den privaten Bürger hat es ja auch eine Menge Geld gekostet.“

Wahlen im Blick

Bei Facebook lehnen die meisten Nutzer Vorschriften ab. „Es ist doch jedem seine Sache, was er auf seinem Grund und Boden macht“, kommentiert eine Facebook-Nutzerin. Ein Nutzer meint: „Wir freuen uns auf die nächsten Wahlen. Dann wird wieder gejammert bei der FDP und den Grünen. Selbst seit Jahren nichts auf den Schirm bekommen, aber das Volk schön bevormunden.“ Er fügt an diese beiden Parteien gerichtet hinzu: „Ihr habt mit eurer Diesel-Affäre schon genug angerichtet. Irgendwann wird es dem Volk zu bunt.“

Für Empfehlungen

Eine Nutzerin argumentiert, sie fände in Ordnung, wenn Tieren und der Natur zuliebe eine Empfehlung ausgesprochen wird. „Ob sich der Eigentümer des Vorgartens dann daran hält, sollte diesem überlassen werden. Was nützt eine Bevormundung? Erfahrungsgemäß machen Menschen das dann noch ungerner.“ Eine Facebook-Nutzerin empfiehlt der Stadt, ihre Flächen naturfreundlich zu gestalten und für Randstreifenbegrünung zu sorgen.

Die Kritik auf Facebook am Vorschlag, Kiesbeete zu verbieten, bewertet eine Stimme im Netz so: „Naja, die meisten Kieslandschaften gibt es ja nur, weil die Eigentümer faul sind. Insgeheim wissen sie das auch, regen sich hier auf, denken aber mal darüber nach – um dann festzustellen: Nee, kein Bock auf so viel Arbeit.“