Nordenham Soll der Stadtrat eine Gestaltungssatzung beschließen, damit ausschließlich mit Kies oder Granulat oder Holzschnitzeln bedeckte Vorgärten und mauerähnlich wirkende Einzäunungen verboten werden? Die FDP-Fraktion meint ja und hat dafür einen Antrag gestellt. In die gleiche Richtung geht ein Antrag der Grünen-Fraktion. Danach soll in Bebauungsplänen festgelegt werden, dass Vorgärten bepflanzt werden müssen. Nur Gehwege und Stellflächen dürfen, so die Grünen wörtlich in ihrem Antrag, „in einem vertretbaren Maß gepflastert oder bekiest werden.“

• Keine Natur

Der Umweltausschuss des Stadtrates hat diesem Antrag der Grünen jetzt einstimmig zugestimmt und sich dafür ausgesprochen, dass über die Umsetzung ebenso wie über die Umsetzung des FDP-Antrags im Bauausschuss beraten wird. FDP und Grüne wollen damit einer Entwicklung entgegentreten, die in vielen Nordenhamer Wohngebieten zu beobachten ist: Teilweise komplette Vorgärten werden mit Vlies und darüber Kies oder Granulat bedeckt. Die Natur wird so massiv zurückgedrängt. „Jegliches Leben für Insekten, Vögel und sonstiges Getier wird von vorneherein ausgeschlossen“, hat FDP-Fraktionschef Manfred Wolf beklagt.

Mit einer Gestaltungssatzung könne die Stadt Grundstückseigentümern Vorgaben machen, wie Einfriedungen auszusehen haben und in welchem Umfang Flächenversiegelungen zulässig sind.

Ähnlich begründete Grünen-Ratsmitglied Mario Kauschmann jetzt im Umweltausschuss den bereits im Mai dieses Jahres von den Grünen gestellten Antrag, wonach Vorgärten bepflanzt werden müssen. „Wenn nur noch Steine oder gar Marmorflächen in Vorgärten zu finden sind, fühlt sich hier kein Insekt wohl.“

Die Grünen-Ratsfraktion hat dies zusammen mit weiteren Punkten beantragt, die alle dem Ziel dienen sollen, die Artenvielfalt in Nordenham zu erhöhen und das Insektensterben zu stoppen.

• Blühpflanzen

Demnach sollten städtische Grünflächen mit ein- oder mehrjährigen standortheimischen Blühpflanzen versehen werden. Die Pflanzung von Bäumen und Hecken sollte sich ebenfalls auf heimische Arten beschränken. Wie Baudezernentin Ellen Köncke dazu im Umweltausschuss mitteilte, setzt der Bauhof diese Forderungen bereits um.

• Kein Mulchen

Zur Forderung der Grünen, kommunale Grünflächen frühestens dann zu mähen, wenn sich die Blütenpflanzen ausgesamt haben, und dabei auf den Einsatz von Mulchmähern zu verzichten, sagte die Dezernentin, dass dies bei Blumenflächen nicht immer möglich sei.

• Kein Glyphosat

Für die Forderung der Grünen, dass die Stadt auf den Einsatz von Totalherbiziden wie Glyphosat sowie Neonicotinoide verzichtet, gelten laut Dezernentin bereits gesetzliche Bestimmungen.

Der Umweltausschuss sprach sich dennoch grundsätzlich auch für diese und folgende zwei weitere Forderungen der Grünen aus.

• LED-Beleuchtung

Die öffentliche Beleuchtung soll nach und nach auf LED umgestellt werden. Bei der Wahl der Lampenausführung und im Betrieb soll auf insektenschonende Ausführung geachtet werden.

Ein Pflegeplan soll entwickelt werden, um hundertprozentig pestizidfrei zu werden. Gleichzeitig soll die Stadt bienen- und insektenfreundliche Projekte einbringen. Dazu teilte die Baudezernentin mit, dass die Stadt bereits pestizidfrei sei, allerdings stehe sie hinsichtlich eines Pflegeplanes noch am Anfang.

• Entwässerung

Zurückgezogen haben die Grünen die Forderung, Seitenräume kommunaler Feld- und Wirtschaftswege in ihrer Funktion für Naturhaushalt und für den Artenschutz zu revitalisieren. Konkret hatten die Grünen gefordert, die Seitenräume entweder mit feldheckentypischen Gehölzen zu bepflanzen oder mit mehrjährigen Blühpflanzen einzusäen, mindestens aber der natürlichen Sukzession zu überlasssen. Baudezernentin Ellen Köncke hatte auf die Erfordernisse einer intakten Zu- und Entwässerung und die Notwendigkeit von Grabenreinigungsarbeiten hingewiesen. Folglich sei diese Forderung der Grünen schwer umsetzbar.

Auf Antrag von Hergen Kalitzki (FDP) beschloss der Umweltausschuss jedoch eine Ergänzung der von den Grünen beantragten Punkte. Demnach soll die Stadtverwaltung im Internet Informationen über naturnahe Gartengestaltung und Gartenpflege bereitstellen.