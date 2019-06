Nordenham Die Beitragspflicht der Anlieger bei Straßenausbaumaßnahmen der Stadt Nordenham ist Geschichte. Mit einem Grundsatzbeschluss hat der Stadtrat die Abschaffung der umstrittenen Satzung am Donnerstagabend auf den Weg gebracht. Als erste Konsequenz aus dieser Entscheidung hat die Stadtverwaltung gleich am nächsten Morgen die geplante Neugestaltung der Körnerstraße gestoppt. Denn es steht nun die große Frage im Raum, wie die kommunalen Straßenbauprojekte in Zukunft finanziert werden sollen. Es läuft auf eine Erhöhung der Grundsteuer hinaus.

Ausbaupläne für Körnerstrasse gestoppt In der Körnerstraße sollten die für dieses Jahr geplanten Ausbaumaßnahmen unter Kostenbeteiligung der Anlieger finanziert werden. Der Beschluss des Stadtrates, die Beitragssatzung abzuschaffen und vorerst keine neuen Vorhaben zu beginnen, hat den Stopp dieses Projekts zur Folge. Die für Dienstag, 3. Juli, vorgesehene Anliegerversammlung, bei der die Stadtverwaltung die Planungsvarianten vorstellen wollte, ist somit hinfällig. Die Werrastraße ist nach dem jetzigen Stand der Dinge die letzte Straße in Nordenham, die nach der Straßenausbaubeitragssatzung und damit unter finanzieller Beteiligung der Anlieger abgerechnet wird. Die Arbeiten laufen zurzeit. Auch die Neugestaltung der Nebenanlagen an der Langen Straße in Blexen fällt noch unter die Straßenausbaubeitragssatzung. Die Bauarbeiten sind zwar bereits erledigt, aber die Beitragsbescheide an die Anlieger noch nicht verschickt.

In der Ratssitzung hat Bürgermeister Carsten Seyfarth deutlich gemacht, dass die Einführung von wiederkehrenden Beiträgen für ihn keine Option ist. Dieses Finanzierungsmodell hat aus Sicht der Verwaltung den Nachteil, dass die Rechtssicherheit wackelig ist und Klagen auf die Stadt zukommen könnten. Zudem sei die erforderliche Bildung von Abrechnungsgebieten mit einem enormen Aufwand verbunden.

Als einziges Ratsmitglied stimmte der Bürgermeister gegen die Aufhebung der Straßenausbaubeitragssatzung, die in der jetzigen Fassung seit 2008 gilt. Er bezeichnete es als unverantwortlich, die Beitragspflicht abzuschaffen, solange es kein neues Finanzierungsmodell gibt. „Da wird der zweite Schritt vor dem ersten gemacht“, kritisierte Carsten Seyfarth die Vorgehensweise der Politik. Eine derart wichtige Entscheidung dürfe nicht voreilig getroffen werden, mahnte der Bürgermeister und verwies auf das Chaos beim Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union. „Das erinnert mich an den Brexit“, sagte Carsten Seyfarth, „erst austreten und dann über die Folgen nachdenken.“ Diese Botschaft kam bei den Ratsmitgliedern jedoch nicht an.

Beifall der Gelbwesten

Alle Fraktionen und auch die Linken-Abgeordnete Astrid Ammermann trugen den Grundsatzbeschluss zur Aufhebung der Beitragssatzung mit. Dafür erhielten sie viel Beifall aus dem rappelvollen Zuschauerraum. Dort hatten sich Mitglieder und Sympathisanten der Interessengemeinschaft gegen Straßenausbaubeiträge versammelt. Ihr gemeinsames Kennzeichen: gelbe Westen in Anlehnung an die Protestbewegung in Frankreich.

Der CDU-Ratsherr und Finanzausschussvorsitzende Dr. Tilmann Kaethner betonte, dass für die endgültige Löschung der Satzung noch ein formaler Aufhebungsbeschluss durch den Rat erforderlich ist. Wann es dazu kommt, steht noch nicht fest. Gleichwohl legte der Rat fest, dass ab sofort keine neuen Maßnahmen mehr beginnen sollen, die unter die Straßenausbaubeitragssatzung fallen könnten.

Wo künftig das Geld für städtische Straßenbauprojekte herkommen soll, kam in der Ratssitzung nicht zur Sprache. Mit diesem heiklen Thema soll sich die Arbeitsgruppe Haushalt gleich nach der Sommerpause befassen, damit möglichst bis zum Ende des Jahres ein Finanzierungskonzept auf dem Tisch liegt. Es deutet vieles darauf hin, dass die Kommission eine Erhöhung der Grundsteuern empfehlen wird, um die Einnahmen der Stadt zu verbessern.

SPD-Fraktionsvorsitzender Uwe Thöle hob hervor, dass bei der Suche nach Finanzierungsmöglichkeiten für Straßenbauvorhaben „alles auf den Prüfstein muss“. Für unantastbar erklärte er allerdings die freiwilligen Leistungen der Stadt für Vereine, Kultur und Soziales. Einen großen Spielraum für weitere Kreditaufnahmen sieht der SPD-Vormann nicht: „Das hat uns die Kommunalaufsicht schon mehrfach ins Stammbuch geschrieben.“ In Anspielung auf die Protestplakate der Satzungsgegner sagte Uwe Thöle: „Es darf aber auch nicht heißen, Straße saniert, Kommune ruiniert.“ Damit handelte er sich Buhrufe aus den Reihen der Gelbwesten ein.

Scheuklappen ablegen

WIN-Fraktionsvorsitzender Joachim Gorges warnte ebenfalls vor einem Angriff auf die freiwilligen Leistungen. Für ihn steht angesichts der angespannten Haushaltslage fest, dass die Bürger weiterhin einen finanziellen Beitrag zum Straßenbau leisten müssen, „aber nicht so viel wie bisher“. FDP-Fraktionschef Manfred Wolf rief zum parteiübergreifenden Schulterschluss auf: „Wir müssen die Scheuklappen ablegen und gemeinsame eine Lösung für das neue Finanzierungsmodell finden.“