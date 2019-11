Nordenham Es ist wohl nur noch eine Frage der Zeit, wann wieder Autos durch die von vielen Leerständen geprägte nördliche Fußgängerzone fahren. Einen Beschluss gab es zwar nicht in der jüngsten gemeinsamen Sitzung des Wirtschafts- und des Bauausschusses der Stadt Nordenham. Aber eine Tendenz zeichnet sich ab: Der Rat ist mehrheitlich dafür, den Abschnitt zwischen Hafenstraße und Lloydstraße für Autos und Fahrradfahrer zu öffnen.

Trotzdem scheiterte der Antrag der FDP knapp mit 6:7 am Veto der SPD und der Grünen. Die Sozialdemokraten haben noch Beratungsbedarf, weil aus ihrer Sicht nicht klar sei, was die Freigabe für den Autoverkehr bringen soll. Bei den Befürwortern löste diese Haltung Kopfschütteln aus. Nach der Sitzung teilte Fraktionsvorsitzender Uwe Thöle allerdings mit, dass auch die SPD wohl grünes Licht geben wird. Mario Kauschmann von den Grünen lehnt die Freigabe ab. „Das wäre eine Schritt zurück in die 70er-Jahre,“ sagte er. Der Grünen-Ratsherr favorisiert eine autofreie Innenstadt.

Der FDP-Fraktionsvorsitzende Manfred Wolf trug die Argumente für eine Verkehrsfreigabe vor. Seiner Meinung nach benötigt die Stadt in Folge des zunehmenden Online-Handels und der Angebote in den umliegenden Oberzentren keine Fußgängerzone im bisherigen Umfang mehr. Eine Öffnung bietet aus seiner Sicht neue Chancen für diesen Bereich.

Das sieht auch Tilman Kaethner von der CDU so. „Wir werden die Fußgängerzone in diesem Bereich nicht wiederbeleben. Aber wir können die Erreichbarkeit der Gebäude verbessern.“ Mustafa Sahin von der Wählerinitiative Nordenham sagte, die Öffnung sei einen Versuch wert.

Und genauso sieht das die Stadtverwaltung. Sie schlägt vor, die Fußgängerzone ab der Hafenstraße bis zur Lloydstraße in südlicher Richtung für den Pkw-Verkehr freizugeben. Der Fahrradverkehr soll in beide Richtungen zugelassen werden. Es soll eine verkehrsberuhigte Zone mit Parkmöglichkeiten entstehen. Welche Wirkung die Freigabe haben wird, lässt sich auch aus Sicht der Verwaltung nicht verlässlich einschätzen. Bürgermeister Carsten Seyfarth sieht die Freigabe angesichts der Entwicklung in anderen Versorgungsbereichen der Stadt aber als wichtiges Zeichen, dass das Zentrum nicht vernachlässigt wird. „Außerdem haben wir nichts zu verlieren.“

Hinzu kommt: Der überwiegende Teil der Kaufmannschaft sowie Nordenham Marketing & Touristik begrüßen die Pläne. Das teilte der Wirtschaftsförderer Jürgen B. Meyer mit.

Ausgeklammert ist zurzeit noch die Wilhelm-Böning-Straße. Das hängt mit Bedenken des Gastronomen zusammen, der das Restaurant Seeteufel betreibt. Im Sommer werden die Gäste hier auch draußen bewirtet. Ob sich Außengastronomie und vorbeifahrende Autos vertragen, ist zumindest fraglich.

Der finanzielle Aufwand einer Freigabe für den Autoverkehr hält sich in Grenzen. Die Verwaltung hat ausgerechnet, dass rund 3000 Euro benötigt werden, um die Verkehrsbeschilderung zu ändern und Parkmöglichkeiten einzurichten.