Nordenham Ohne Antrag läuft nichts. Wer das Rentenalter erreicht und Geld aus der gesetzlichen Rentenversicherung beziehen will, muss Formulare ausfüllen. Viele wissen das nicht. „Die Leute glauben, die Rente kommt automatisch, aber das ist nicht so“, sagt Peter Buderath. Er weist immer wieder gerne darauf hin, dass unbedingt ein Antrag gestellt werden muss. Mehr noch: Er hilft beim Ausfüllen.

Wo gibt es die Beratung und was kostet sie ?

Peter Buderath ist ehrenamtlich tätig. Er gibt wohnortnah, unkompliziert und kostenlos Auskünfte zu allen Fragen, die mit der Rente zusammenhängen.

Was treibt den Berater

Peter Buderath an ?

Was treibt ihn dazu an? „Ich habe mich schon immer gerne für sozial schwächere Mitbürger eingesetzt“, antwortet der langjährig auch gewerkschaftlich Tätige. Warum ist er dabei geblieben? „Weil ich so verschiedene Menschen, verschiedene Charaktere kennenlerne. Und wenn ich jemandem geholfen habe, freue ich mich.“

Allerdings darf der ehrenamtliche Versichertenberater der Deutschen Rentenversicherung nicht die Höhe der Rente berechnen. „Ich darf keine Rechtsauskunft geben und daher keine Rentenauskunft.“

Wie dick kann ein

Antrag werden ?

Umso mehr kann Peter Buderath helfen beim Ausfüllen des Rentenantrages. Ein solcher Antrag kann – einschließlich Krankenversicherungsangaben – bis zu 70 Seiten Papier umfassen. Dabei kann Peter Buderath auch Rentenlücken entdecken, also Versicherungszeiten, die noch nicht durch Unterlagen belegt sind – oder ähnliches.

Ein Beispiel: Ein junger Mann bat ihn um Rat für seien Vater, der einen Schlaganfall erlitten hat und sich nicht richtig artikulieren kann. Die Mutter war im Dezember im Alter von 62 Jahren verstorben. Sie hatte noch keine Rente bezogen. Es stellte sich aber heraus, dass sie Erziehungszeiten für zwei Kinder und ihre Ausbildungszeit hätte anrechnen lassen können. Bei Eintritt ins Rentenalter hätte sie demnach einen Anspruch auf eine kleine Rente geltend machen können. Dies kann nun berechnet werden für eine kleine Witwenrente, die nun der Vater, der bereits Rentner ist, bekommt – ab dem Sterbedatum der Mutter im Dezember.

Was lässt sich alles

anrechnen ?

Als Rentenzeiten anrechenbar sind zum Beispiel ein Freiwilliges Soziales Jahr oder – in bestimmten Fällen – Zeiten der Pflege von Familienangehörigen. Peter Buderath rät auch jüngeren Arbeitnehmern, frühzeitig das eigene Rentenkonto auf eventuell fehlende Versicherungszeiten und nachweisbare eventuelle Fehlzeiten (zum Beispiel infolge Krankheit) zu überprüfen. Zudem sei auch bei Verdienstbescheinigungen darauf zu achten, dass sich keine Zahlendreher eingeschlichen haben.

Wichtig sei ebenfalls, alle schriftlichen Bescheide, etwa die Meldungen des Arbeitgebers an den Sozialversicherungsträger, sorgsam aufzubewahren.

Ist die Besteuerung

von Renten ungerecht ?

Dass Rentner unter bestimmten Voraussetzungen Steuern zahlen müssen, hält Peter Buderath übrigen für ungerecht. Denn damit müssten Rentner auf schon versteuertes Einkommen (Rentenbeiträge während ihres Arbeitslebens) nochmals Steuern zahlen. Zudem sei sehr kompliziert zu berechnen, was Rentner wie absetzen können.

Peter Buderath ist heute 74 Jahre alt. Vor mehr als 25 Jahren ist er erstmals von der Deutschen Rentenversicherung (DRV) zum Versichertenältesten für den Bereich Wesermarsch gewählt worden. Nach Ablauf der jeweils sechsjährigen Amtszeit ist er jeweils wiedergewählt worden.

Wie hält sich der

Berater fachlich fit ?

Um stets auf dem aktuellen Stand zu sein, ist er jährlich von der DRV Oldenburg-Bremen geschult worden. Während der einwöchigen Schulung im vergangenen Jahr ist er für sein langjähriges ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet worden.

Wie lange bleibt Peter

Buderath noch am Ball ?

Er ist noch bis 2023 gewählt, hört aber aus familiären Gründen im Juni dieses Jahres auf. Telefonisch erreichbar ist Peter Buderath unter der Nummer 04731/22208.