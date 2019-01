Nordenham Zu den kommunalpolitischen Themen des neuen Jahres dürfte auch der Baumschutz in Nordenham gehören. Im Umweltausschuss des Stadtrates haben Ratsmitglieder bereits Zweifel geäußert, ob die aus dem Jahr 2012 stammende Baumschutzsatzung der Stadt noch zeitgemäß ist. Gartenbautechniker Harald Unland, der in der Stadtverwaltung zuständig ist für Grünflächen und Umweltangelegenheiten, bestätigt: Es sei an der Zeit, zu überprüfen, welche der im Jahr 2012 unter Schutz gestellten Gehölze nach wie vor schützenswert und stadtbildprägend sind sowie ob weitere Bäume unter Schutz gestellt werden sollten.

• Sie Prägen Stadtbild

Es komme vor, dass Bäume, die noch vor sechs Jahren starke Vitalität ausstrahlten, heute keinen schönen Anblick mehr bieten. Umgekehrt gebe es Bäume, die inzwischen eine Statur gewonnen haben, die das Stadtbild prägen.

Diese Überprüfungen werden etwa ein Jahr in Anspruch nehmen, weil die Bäume sowohl im voll belaubten Zustand als auch unbelaubt untersucht werden müssen. Zudem müssen laut Harald Unland Veränderungen in der Rechtsprechung berücksichtigt werden. Die betroffenen Privateigentümer müssen angehört werden. Dann müsse die Entscheidung des Stadtrates über eine neue Satzung abgewartet werden.

Vor dem Jahr 2020 dürfte es folglich keine neue Baumschutzsatzung in Nordenham geben.

Die Satzung aus dem Jahr 2012 gilt für ortsbildprägende Bäume, die auf Privatgrundstücken stehen und einen Durchmesser von mindestens 50 Zentimeter haben. Sie dürfen nur gefällt werden, wenn der Stadtrat zustimmt. Werden sie ohne Ausnahmegenehmigung gefällt, droht eine Geldbuße von bis zu 5000 Euro.

„Bei Gefahr im Verzug dürfen wir als Stadt aber ausnahmsweise sofort fällen“, erläutert Harald Unland.

• Bewährter Schutz

Der Schutz der Bäume, die für das Nordenhamer Stadtbild prägend sind, habe sich bewährt. Privatleute könnten seit Inkrafttreten der Satzung nicht mehr einfach 50 bis 100 Jahre alte Bäume ganz rasch beseitigen. „Wir haben damals jeden betroffenen Bürger angeschrieben und die Möglichkeit gegeben, sich zur Unterschutzstellung ihrer Bäume zu äußern. Die meisten haben die Aufnahme in die Liste unter Schutz gestellter Bäume akzeptiert.“

Die Liste enthält etwa 280 Exemplare, die sich im Privateigentum befinden. Bäume auf Grundstücken im Eigentum der Stadt sind nicht erfasst. Über ein Fällen städtischer Bäume entscheidet der Verwaltungsausschuss der Stadt.

Die Gesamtzahl der Bäume im Stadtgebiet wird auf 10 000 bis 15 000 geschätzt.

Inzwischen sei, so Harald Unland, das Verständnis gewachsen, zumal Bäume auch für ein gutes Stadtklima ganz wichtig sind. Er fügt hinzu: „Es dauert zwei Generationen, bis ein Baum eine stattliche Größe erreicht hat, die eine für das Stadtbild prägende Statur darstellt.“

• 7 Jahre rechtsfrei

Die zurzeit gültige Baumschutzsatzung war 2012 beschlossen worden, nachdem es sieben Jahre lang keine rechtliche Regelung in Nordenham gegeben hatte. Im Jahr 2005 war die damals etwa 20 Jahre alte Baumschutzsatzung außer Kraft gesetzt worden.