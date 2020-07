Nordenhamer Stadtrat: Von Autoposern bis zum Wasserverbrauch

Nordenham Zu seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause kommt der Nordenham Stadtrat an diesem Donnerstag, 9. Juli, in der Stadthalle Friedeburg zusammen. Der öffentliche Teil beginnt um 18 Uhr. Wichtigstes Thema ist die Verabschiedung des Nachtragshaushaltes. Zudem stehen mehrere Anträge aus den Fraktionen auf der Tagesordnung. Dabei geht es unter anderem um Maßnahmen gegen die Autoposer-Szene und um Verstöße gegen die Corona-Beschränkungen bei einer privaten Trauerfeier in Blexen.

Die SPD-Fraktion will wissen, wie Stadtverwaltung, Polizei und Landkreis gegen illegales Autoposing vorgehen wollen. Anlass sind die gehäuften Beschwerden von Bürgern. Die Sozialdemokraten schlagen die Einberufung eines Runden Tisches vor.

Die CDU-Fraktion macht die Vorfälle bei einer Trauerfeier, die am 16. Juni von der Polizei aufgelöst worden war, zum Thema. Die Christdemokraten stellen Fragen zur Zulässigkeit der Veranstaltung und zur allgemeinen Überwachung der Corona-Auflagen durch die Behörden. Zudem beantragt die CDU eine Außenbereichssatzung und die Einberufung einer Arbeitsgruppe, die sich mit der Zukunft der Stadthalle Friedeburg befasst.

Die Wählerinitiative Nordenham hat zwei Anträge zur Ratssitzung eingereicht. In dem einen geht es um den Wasserverbrauch. Die WIN möchte von der Verwaltung aufgezeigt bekommen, wo sie Möglichkeiten zum Wassersparen sieht und wie das Thema in der Bauleitplanung berücksichtigt werden kann.

Der zweite WIN-Antrag befasst sich mit den Auswirkungen des Onlinezugangsgesetztes auf die Leistungen der Stadtverwaltung und auf die künftige Personalbemessung im Rathaus.

SPD und Grüne sprechen sich in einem gemeinsamen Antrag dafür aus, dass die Stadt Nordenham die Initiative „Seebrücke“ unterstützt und sie sich bereit erklärt, zusätzliche Flüchtlinge aus dem Mittelmeerraum aufzunehmen.