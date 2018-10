Erich Lampe Erich Lampe

Erich Lampe

In Stollhamm wurde Erich Lampe (1902-1940) geboren. Er wuchs in Eversten auf und besuchte das Lehrerseminar in Oldenburg. Von 1923 bis 1937 war Erich Lampe als Lehrer an der Volksschule Abbehausen beschäftigt. Diesen Beruf gab er 1938 aufgrund einer Lungenerkrankung auf und arbeitete danach bis zu seinem Tod in einer Buchhandlung in Oldenburg.

Ab 1933 engagierte sich Erich Lampe stark für nationalsozialistische Organisationen und veröffentliche zahlreiche Texte mit Inhalten, die der Ideologie der Nazis entsprachen. Sie erschienen in der „Butjadinger Zeitung“, den „Nachrichten für Stadt und Land“ sowie in der „Oldenburgischen Staatszeitung“. 1937 trat er der NSDAP bei.

Neben einer Vielzahl von heimatkundlichen Zeitungsbeiträgen schrieb Erich Lampe Gedichte, Erzählungen und Theaterstücke. Auch lyrische Naturbeschreibungen verfasste er. Zudem war Erich Lampe als Spielleiter der Theatergruppe im Männerturnverein Abbehausen tätig.

Im Rüstringer Heimatbund betreute er die Büchersammlung.