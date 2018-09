Nordenham Die Diskussion um Straßennamen mit nationalsozialistischen Verstrickungen haben viele Städte bereits hinter sich. Doch wie gehen Rat und Verwaltung in Nordenham mit dem heiklen Thema um? Eine Antwort darauf soll es am 25. Oktober in einer öffentlichen Sitzung des Bauausschusses geben. Dann befasst sich das Ratsgremium mit der möglichen Umbenennung der Eduard-Krüger-Straße und des Erich-Lampe-Wegs. Als Entscheidungsgrundlage dient ein Gutachten, das der Geschichtswissenschaftler Dr. Timothy Saunders angefertigt hat.

Im Auftrag der Stadt

Die Stadtverwaltung hatte Timothy Saunders, der seit 1996 das Museum Nordenham leitet, damit beauftragt, die braune Vergangenheit von Eduard Krüger (1892-1968) und Erich Lampe (1902-1940) näher zu beleuchten. Was im Einzelnen dabei herausgekommen ist, soll bis zu der Ausschusssitzung ein gut gehütetes Geheimnis bleiben. „Eine frühzeitige Veröffentlichung könnte die Diskussion in den politischen Gremien beeinflussen“, sagt Bürgermeister Carsten Seyfarth, „das möchten wir vermeiden.“

Anhand der zusammengetragenen Fakten und der historischen Bewertung will der Bauausschuss das weitere Vorgehen beschließen. „Die Kernfrage ist, ob die beiden Straßennamen noch tragbar sind“, bringt der Bürgermeister die Sache auf den Punkt.

Der Bauausschuss und danach als Beschlussgremium der Stadtrat können dafür sorgen, dass die Namen der beiden umstrittenen Lehrer und Heimatkundler aus dem Nordenhamer Straßenverzeichnis verschwinden und durch unverfängliche Bezeichnungen ersetzt werden. Sie können aber auch festlegen, dass alles so bleibt, wie es ist. Und dann gibt es als „kleine Lösung“ noch die Variante, die Straßennamen beizubehalten und unter den Schildern ergänzende Tafeln mit einem Hinweis auf die NS-Problematik anzubringen.

Der Bürgermeister will den Beratungen in den politischen Gremium nicht vorgreifen und äußert sich daher noch nicht dazu, welche Vorgehensweise er für die beste hält. Carsten Seyfarth hat allerdings schon mehrfach betont, dass er die judenfeindlichen Äußerungen, die sowohl von Eduard Krüger als auch von Erich Lampe belegt sind, für „nicht akzeptabel“ hält. Beide seien in der Nazi-Zeit „mehr als Mitläufer“ gewesen.

Den Anstoß für die Straßennamendebatte hatte der Oldenburger Historiker Dr. Joachim Tautz mit seiner Dokumentation über das Wirken des Rüstringer Heimatbundes in der NS-Zeit gegeben. In der Ende 2017 erschienenen Forschungsarbeit im Auftrag des Heimatbundes schildert Joachim Tautz in einem gesonderten Kapitel, wie sich Eduard Krüger und Erich Lampe für das nationalsozialistische Gedankengut ereifert und es beworben haben.

Im Heimatbund aktiv

Eduard Krüger, der 1921 als Hilfsschullehrer nach Nordenham gekommen war und von 1946 bis 1957 als Rektor die Hafenschule geleitet hatte, konnte laut Joachim Tautz eine Mitgliedschaft in der NSDAP nicht nachgewiesen werden. Im Rüstringer Heimatbund war der gebürtige Jeveraner vor allem als Reiseleiter und von 1962 bis 1966 auch als 1. Vorsitzender aktiv. Der Verein ernannte ihn später zum Ehrenmitglied.

Die jetzt nach Eduard Krüger benannte Straße in Abbehausen hieß früher Friesenstraße. Die Umbenennung könnte mit der Gemeindegebietsreform von 1974 zusammenhängen. Damals wurde Abbehausen der Stadt Nordenham angegliedert, in deren Gebiet es ebenfalls eine Friesenstraße gab.

Erich Lampe war als Lehrer in Abbehausen tätig und engagierte sich im Vorstand des Rüstringer Heimatbundes. Zudem leitete er als Vorsitzender von 1924 bis 1937 den TSV Abbehausen. Die Stadt Nordenham benannte den alten Bahndamm. auf dem einst die Butjadinger Bahn verkehrt hatte, nach ihm.

Im Gegensatz zu anderen Städten will Nordenham keine allgemeine Bewertung der Straßennamen mit NS-Verbindungen vornehmen. Die Carl-Diem-Straße und die August-Hinrichs-Straße bleiben somit außen vor. „In den Fällen beseht von uns aus keine Veranlassung zu einer Umbenennung“, sagt Bürgermeister Carsten Seyfarth. Anders sei die Lage bei Eduard Krüger und Erich Lampe: „Bei ihnen sehen wir uns einer besonderen Verantwortung, weil sie hier gelebt und gewirkt haben.“