Frank Ochmann ist durch viele Fernsehsendungen bekannt geworden. Der Insektenkoch, der seine Tiere selber züchtet, hat unter anderem beim Dschungelcamp und dem Wissensmagazin Galileo mitgewirkt. Am Wochenende war der Berliner in Nordenham. An seinem Verkaufsstand beim Street-Food Circus standen für Probierfreudige vier Gerichte zur Auswahl, die für viele Mitteleuropäer sicher gewöhnungsbedürftig sind. an seinem Stand gab’s Wüstenheuschrecken mit Kräuteröl und Knoblauch, deren Geschmack an krosse Hähnchenhaut mit nussigem Nachgeschmack erinnert. Die Mehlwürmer mit Meersalz und Limette erinnern geschmacklich an Erdnussflips. Schwarzkäferlarven mit Ingwer und Chili sind wohl am ehesten mit Pommes Frittes mit Bergkäse-Note vergleichbar. Und die in Kräuteröl und Knoblauch angebratenen Mittelmeergrillen haben einen etwas salzigen Geschmack und sind mit Krustenbratenfleisch vergleichbar. Viele Gäste machten am Wochenende die Probe aufs Exempel und zeigten sich durchweg sehr positiv überrascht.