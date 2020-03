Nur Interne Gespräche Und Querelen: Ex-Sprecher der Linkspartei Nordenham wechselt zur SPD

Nordenham Einer der ehemaligen Sprecher der Linkspartei in Nordenham, Leon Weiß, hat die Partei verlassen und tritt in die SPD ein. Zur Begründung führt Leon Weiß an: Mit der Neuwahl des Ortsvorstandes im Dezember 2018 habe sich alles geändert. Die politischen Aktivitäten bei der Linkspartei in Nordenham seien heruntergefahren worden. Es habe immer nur interne Gesprächsrunden gegeben. Querelen seien wieder hochgekocht worden.

Mit der neuen Parteispitze sei die SPD deutlich nach links gerückt und damit könne er sich identifizieren, sagt Leon Weiß. Nils Humboldt, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Nordenham, begrüßt Leon Weiß als neues SPD-Mitglied: „Er zeigte in der Vergangenheit, dass er sich für die Menschen vor Ort einsetzt und Politik gestalten will – beides kann er in der SPD verwirklichen.“