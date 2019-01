Nordenham Der Ortsverband Nordenham der Partei Die Linke hat einen neuen Vorstand gewählt. Dazu waren 22 Mitglieder zusammengekommen, teilt der neue Ortsvorsitzende Gerd Coldewey mit. Dabei ist der Ortsvorstand von drei Mitgliedern auf fünf vergrößert worden. Vorstandswahlen sind alle zwei Jahre erforderlich.

Neben zwei gleichberechtigten Ortsvorsitzenden (weiblich und männlich) sind drei weitere Mitglieder in den Vorstand gewählt worden. Die geheime Wahl brachte bei Gegenkandidaten folgenden Vorstand hervor: Monika Krey als Ortsvorsitzende, Gerd Coldewey als Ortsvorsitzender, Monika Zimmermann als Vorstandsmitglied, Ute Otremba als Vorstandsmitglied und Leon Weiß als Vorstandsmitglied.

Die Namen der Gegenkandidaten teilte die Linkspartei nicht mit.

Der neue Vorstand hat sich nach eigenen Angaben bereits konstituiert und dabei Aufgabenbereiche festgelegt. Demnach ist die Ortsvorsitzende Monika Krey künftig für interne Abläufe zuständig. Sie kümmert sich unter anderem um die Beschlüsse.

Ortsvorsitzender Gerd Coldewey kümmert sich um die Pressearbeit. Die Informationsstände und die Pflegekampagne organisiert künftig Monika Zimmermann, während Ute Otremba für weitere Aktionen und Kampagnen zuständig ist. Die Mitgliederbetreuung übernimmt Leon Weiß.

Der neue Ortsvorstand der Nordenhamer Linkspartei sieht seinen Schwerpunkt in der kommunalpolitischen Arbeit in Nordenham und will sich stärker aktuellen Nordenhamer Themen widmen.

Außerdem will Die Linke noch stärker die Bevölkerung einbinden, zum Beispiel durch regelmäßige Veranstaltungen und Stammtische in den verschiedenen Ortsteilen von Nordenham.