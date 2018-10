Nordenham „Lassen sie uns gemeinsam in Nordenham ein Signal setzen, dass wir alle zueinander halten und uns füreinander einsetzen, gleich woran wir glauben, welche Weltanschauung wir haben, wie wir aussehen oder welche Sprache wir sprechen“, diesen Appell richtete Mehmet Karabacak, Sprecher der muslimischen Gemeinde der Selimiye-Moschee in Nordenham, am Mittwoch an die Gäste, die das Gotteshaus an der Walther-Rathenau-Straße besuchten.

Da wussten die Besucher und die Mitglieder der muslimischen Gemeinde noch nicht, was sich in der Nacht zu Mittwoch an der Jakobstraße in der Nordenhamer Innenstadt zugetragen hatte. Erneut haben Unbekannte ihre Schmierereien hinterlassen. Dieses Mal an einem türkischen Imbiss und am Gebäudekomplex gegenüber (siehe Bericht unten).

Farbanschlag ein Thema

Beim Tag der offenen Moschee waren am Mittag noch die Schmierereien an der Selimiye-Moschee ein Thema, die etwa vor drei Wochen entdeckt wurden. Mehmet Karabacak brachte seine Enttäuschung zum Ausdruck, dass die Polizei der muslimischen Gemeinde auch nach diesem Zeitraum noch immer keine Fortschritte vermelden konnte, beziehungsweise keine Auskünfte zum Stand der Ermittlungen gebe.

„Wir waren alle entsetzt“, sagte der 56-Jährige rückblickend. „Und auch sie waren entsetzt, dass so etwas hier bei uns in Nordenham vorkommen kann“, sprach er die Gäste direkt an. Angesichts der Häufigkeit solcher Taten sei es schwierig, sich nicht provozieren zu lassen, sagte der Sprecher der muslimischen Gemeinde der Selimiye-Moschee, ohne zu ahnen, dass das Entsetzen in Nordenham bald noch größer werden sollte.

„Menschen mit dieser Weltanschauung verunsichern die Bevölkerung und stellen sich gegen das gemeinsame friedliche Leben miteinander“, sagte Mehmet Karabacak nach Bekanntwerden der erneuten Schmierereien im Gespräch mit der Nordwestzeitung. „Aber wir lassen uns nicht spalten“, betonte er.

Mit dem Tag der offenen Moschee wolle die muslimische Gemeinde auch auf die Ängste und Sorgen der muslimischen Bevölkerung aufmerksam machen, berichtete der 56-Jährige. Seine Präsentation enthielt deshalb auch Grafiken und Statistiken zu Anschlägen auf Moscheen in Deutschland. 46 solcher Angriffe auf muslimische Gotteshäuser habe es in diesem Jahr bisher gegeben, und nun ist auch Nordenham ein Teil dieser Statistik. „Doch das nimmt uns nicht den Mut, einfach weiter zu machen“, sagte Mehmet Karabacak. Der 56-Jährige betonte nochmals, dass er zwar hoffe, dass die Schuldigen gefasst und auch bestraft werden, dennoch erneuerte er sein Angebot, diesen Menschen auch die Hand zu reichen: „Lasst uns auf menschlicher Ebene abseites der Nationalitäten miteinander diskutieren und sprechen“, bot er an.

Auch Vertreter der evangelischen und katholischen Kirchengemeinden nutzten den Tag der offenen Moschee, um einen Einblick in das Haus und die Gemeinde zu bekommen und nach dem Farbanschlag auf das Gotteshaus auch Solidarität zu zeigen, sagte Pastorin Anke Reumann-Claßen. Pfarrer Karl Jasbinschek erzählte im Gespräch mit ihr und den Pastoren Christopher Iven und Dietmar Reumann-Claßen, dass er in seiner Zeit als Pfarrer bereits dreimal erlebt habe, dass Kirchen beschmiert wurden. „Das ist ein Stich ins Innere“, sagte er.

Mit dem Tag der offenen Moschee sollen Vorurteile abgebaut werden. Das ginge nur, wenn man im Gespräch bleibe, sagte Mehmet Karabacak. Dass so viele Menschen ihren freien Tag für einen Besuch der offenen Moschee nutzten, stimmte ihn positiv. Er sei seit 1970 in Deutschland und engagiere sich seit den 80er Jahren in Moscheen, um als „Brückenbauer zwischen zwei Kulturen“ zu fungieren, der die Menschen zusammenbringt und um über die Unterschiede, aber auch über die Gemeinsamkeiten der Kulturen aufzuklären.

In seiner Präsentation stellte er deshalb die jeweiligen Glaubensbekenntnisse des Christentums und des Islams gegenüber, die sehr ähnlich sind. In beiden bekennen sich die Gläubigen unter anderem zu einem einzigen Gott, den Offenbarungen und zum Leben nach dem Tod.

Terror hat keine Religion

Der Islam sei eine friedliche Religion. Terror habe dagegen keine Religion. Ein Terrorist unterscheide nicht zwischen Nationalitäten, Männern, Frauen oder Kindern. Die Religion werde hier missbraucht, betonte Mehmet Karabacak. Deshalb müsse immer wieder Aufklärungsarbeit geleistet werden. Kulturelle Unterschiede seien keine Barriere, sondern eine Bereicherung, sagte der 56-Jährige.

Vor und nach der Präsentation hatten die Gäste Zeit, Fragen zu stellen. So erfuhren sie zum Beispiel, was es mit der großen digitalen Uhr im Bereich vor dem Gebetsraum auf sich hat: Sie zeigt neben der aktuellen Uhrzeit auch die Gebetszeiten an. Auf politische Fragen reagierte Mehmet Karabacak eher zurückhaltend und betonte, dass es an diesem Tag um den Glauben gehen solle. In Zelten vor und neben dem Gotteshaus an der Walther-Rathenau-Straße wurden die Gäste mit verschiedenen Leckereien versorgt, neben Tee, Kaffee und einem riesigen Kuchenbüffet gab es auch Herzhaftes wie Fleischspieße, die in dünne Teigfladen eingerollt wurden und Salate.

Von 11 bis 16 Uhr hatte auch die islamische Gemeinschaft Milli Görüs die Mimar Sinan Moschee an der Niedersachsenstraße in Einswarden für Besucher geöffnet.