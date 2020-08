Seniorenheim Am Ilseplatz: Vorwurf der Untätigkeit zurückgewiesen

Nordenham Der Vorsitzende der SPD-Kreistagsfraktion, Hans Francksen, weist den Vorwurf zurück, dass die Kommunalpolitik nicht genügend Solidarität mit den Bewohnern des Seniorenheims am Ilseplatz zeige. Hintergrund ist die drohende Schließung der Pflegeeinrichtung. Der Bezirksverband Weser-Ems der Arbeiterwohlfahrt (Awo) will das Heim aus wirtschaftlichen Gründen aufgeben.

Hans Francksen, der als damaliger Geschäftsführer der Gemeinnützigen Nordenham Siedlungsgesellschaft (GNSG) die Konzeption für das 2002 eröffnete Seniorenheim mit entwickelt hatte, nimmt Stellung zu einem kritischen Leserbrief. Der Verfasser Ralph Fischer bemängelt in dem Schreiben, dass Politiker aus dem Stadtrat und dem Kreistag in der Angelegenheit zu wenig Engagement gezeigt hätten.

„Inhaltlich falsch“

Diese Darstellung bezeichnet Hans Francksen als „inhaltlich falsch und ungerecht“. Er persönlich habe sich bereits kurz nach Bekanntwerden der Schließungspläne in die Thematik eingebracht und sich dazu in einem Pressegespräch geäußert. Zudem sei die Aussage in dem Leserbrief nicht korrekt, dass sich sein Brief an den Awo-Vorstand in Oldenburg lediglich auf die Bitte beschränke, die Schließung des Heims zu überdenken.

Auch die Behauptung, der Nordenhamer Bürgermeister Carsten Seyfarth stecke „seinen Kopf in den Sand“ weist der Chef der SPD-Kreistagsfraktion zurück. Vielmehr habe Carsten Seyfarth aus dem Urlaub heraus beim Awo-Vorstand einen Erörterungstermin eingefordert.

„Ebenso weiß ich von mehreren Kommunalpolitikern meiner Fraktion von deren aktivem Einsatz in der Sache“, betont Hans Francksen, „zahlreiche dieser Personen werden nach meiner Kenntnis auch an der Demonstration vor dem Seniorenheim teilnehmen.“ Darüber hinaus bestehe ein Dialog mit dem Vorstand des Senioren- und Behindertenbeirats sowie anderen Akteuren.

Politiker überrascht

„Was mich sprachlos macht, ist vielmehr die von Seiten des Awo-Vorstands verfügte Ankündigung der Schließung mit nahtloser Anordnung der sofortigen Umsetzung aller 25 hilfsbedürftigen Bewohner in andere Einrichtungen“, stellt Hans Francksen klar. Nicht nur die direkt betroffenen Bewohner, die Angehörigen und das Personal, sondern auch die unlängst in den Ferienmodus getretenen Politiker seien davon überrascht worden.