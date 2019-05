Nordenham Der Schock sitzt tief. Zum ersten Mal haben die Sozialdemokraten bei einer Wahl in Nordenham nicht die meisten Stimmen geholt. In der Unterweserstadt, die traditionell als rote Hochburg gilt, musste die SPD bei der Europawahl den Platz an der Sonne der CDU überlassen. Mit einem dramatischen Stimmenverlust von 13,3 Prozent ist die SPD auf Rang zwei abgerutscht und hat die Grünen, die in fast genau dieser Dimension zulegen konnten, im Nacken. Spätestens jetzt hat die bundesweite Krise der Partei auch die Genossen in Nordenham erreicht. Was sind die Ursachen? Wie soll es weitergehen? Hat die Große Koalition noch eine Zukunft? Mit diesen Fragen hat die NWZ drei SPD-Kommunalpolitiker in führenden Positionen konfrontiert.

Uwe Thöle

Der Vorsitzende der SPD-Stadtratsfraktion hatte mit Verlusten gerechnet, aber dass es so schlimm kommen würde, „hat mich sehr getroffen“. Schuld an dem schlechten Abschneiden seiner Partei sind aus Uwe Thöles Sicht „ganz eindeutig bundespolitische Einflüsse“. Der SPD sei es nicht gelungen, wichtige Themen wie den Klimaschutz aufzugreifen. Das wiederum habe dazu geführt, dass junge Leute lieber den Grünen als den Sozialdemokraten ihre Stimme gegeben hätten. Vorrangiges Ziel müsse nun sein, die junge Generation wieder für die SPD zu begeistern.

Bürgermeisterwahl in 2021 Bei der Europawahl am vergangenen Sonntag ergaben sich in Nordenham folgende Stimmenanteile: CDU 26,3 Prozent (-10,0), SPD 26,0 Prozent (-13,3), Grüne (20,8 Prozent (+13,4), FDP 5,0 Prozent (+2,5), Linke 4,4 Prozent (+0,4), AfD 8,4 Prozent (+5,2).Die Wahlbeteiligung betrug 48 Prozent (+15). Gleich fünf Wahlen kommen im Herbst 2021 auf die Nordenhamer zu, auf die Abbehauser sogar sechs. In dem Jahr stehen der Bürgermeister, der Landrat, der Stadtrat, der Kreistag, der Bundestag und der Abbehauser Ortsrat zur Wahl. Die Terminefür die Wahlen in 2021 sind noch nicht festgelegt.

Der SPD-Vormann macht kein Geheimnis daraus, dass er es der Bundesvorsitzenden Andrea Nahles nicht zutraut, die Partei aus dem Tief zu holen. „Sie ist nicht die Person, die der SPD Profil verleihen kann“, sagt Uwe Thöle. Auch die Große Koalition betrachtet der Nordenhamer mittlerweile kritisch. Anfangs sei er für das Regierungsbündnis mit der CDU gewesen, weil er SPD in einer Verantwortung gesehen habe. „Aber das hat der Wähler leider nicht honoriert“, sagt Uwe Thöle. Zudem gelinge es der SPD nicht, in dem Regierungsbündnis zu punkten und sich positiv in Szene zu setzen. „Daher wäre es wohl besser, wenn die Große Koalition vorzeitig aufgelöst wird“, findet er.

Etwas Positives kann Uwe Thöle der Europawahl aber abgewinnen: Er freut sich über die deutlich gestiegene Wahlbeteiligung und die Tatsache, dass „die Rechtspopulisten nicht so stark zugelegt haben“.

Nils Humboldt

Von einer „schlimmen Entwicklung“ spricht der Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Nordenham. Das Ergebnis seiner Partei bei der Europawahl bezeichnet Nils Humboldt als „dramatisch“. Er sieht das Hauptproblem darin, dass „wir die junge Wählerschaft nicht mehr erreichen“. Die Zeiten, als die SPD gerade bei jungen Leuten als Fortschrittspartei gefragt gewesen sei, hätten sich überholt. Daher sei es dringend erforderlich, einen konsequenten Erneuerungsprozess einzuleiten und dabei auch die Führungskräfte auf Bundesebene zu hinterfragen. Der Parteivorsitzenden Andrea Nahles will er nicht die alleinige Schuld für die Misere geben. Aber angesichts ihrer „unfassbar schlechten Umfragewerte“ und ihrer ungeschickten Auftritte in der Öffentlichkeit, hat Nils Humboldt große Zweifel an Andrea Nahles Eignung für diesen Posten.

Bei der Besetzung wichtiger Themen hat die Bundes-SPD seiner Meinung nach zuletzt folgenschwere Fehler begangen. Die Umwelt- und Klimapolitik zum Beispiel dürfe nicht den Grünen überlassen werden. Stattdessen müsse die SPD in diesem Bereich eigene Akzente setzen, indem sie die soziale Gerechtigkeit in den Vordergrund rücke. Auch Kinderarmut und Rente seien bedeutende Themen, mit denen die SPD sich „als soziale Partei profilieren“ könne. Dass die sozialdemokratische Partei so schlecht dasteht, liegt seiner Ansicht nach auch an der Großen Koaltion. Nils Humboldt war schon immer ein Gegner dieses Bündnisses und sieht nun seine Befürchtungen bestätigt.

Jürgen Hülsebusch

Für den Vorsitzenden des SPD-Stadtverbandes kam es „nicht überraschend“, dass seine Partei bei der Europawahl Federn lassen musste und die Grünen kräftig zulegen konnten. Dieser bundespolitische Trend habe sich auch in Nordenham ausgewirkt. Eine Kritik an der kommunalpolitischen Arbeit der SPD vor Ort lasse sich daraus nicht ableiten. Jürgen Hülsebusch ist ebenfalls der Auffassung, dass seine Partei sich verstärkt um junge Leute bemühen und ihr Wahlprogramm mehr auf diese Zielgruppe ausrichten müsse. Zudem sei es erforderlich, die Öffentlichkeitsarbeit zu verbessern.

Nach Einschätzung des Stadtverbandsvorsitzenden war es ein Fehler, sich auf die Große Koaltion einzulassen. „Das hat der SPD geschadet“, sagt Jürgen Hülsebusch. Einen kurzfristigen Ausstieg hält er allerdings nicht für ratsam. .