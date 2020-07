Spd Und Grüne Fordern: Stadt soll weitere Flüchtlinge aufnehmen

Nordenham Die SPD und die Grünen im Stadtrat wollen, dass sich die Stadt Nordenham solidarisch mit der Organisation Seebrücke erklärt. Mit einem entsprechenden Antrag soll sich der Stadtrat beschäftigen. Das Anliegen geht auf eine Initiative der Nordenhamer Jungsozialisten und der Grünen Jugend Wesermarsch zurück.

Nils Humboldt (SPD) und Mario Kauschmann (Grüne) wollen, dass Nordenham ein „sicherer Hafen für Flüchtende“ wird. Die Stadt soll der Bundesregierung anbieten, zusätzliche Geflüchtete, die im Mittelmeer in Seenot geraten sind, aufzunehmen. Außerdem soll der Rat an die Bundesregierung appellieren, sich weiterhin und verstärkt für die Bekämpfung der Fluchtursachen einzusetzen, insbesondere für eine gerechtere und effektivere Entwicklungshilfepolitik und dafür, dass die Menschen auf dem Mittelmeer gerettet werden.

In der Begründung heißt es, dass allein 2019 mehr als 1300 Menschen auf der Flucht im Mittelmeer ertrunken sind. EU-Regierungen schickten traumatisierte Geflüchtete zurück in die Gewalt und Willkür nordafrikanischer Lager oder ließen sie auf den letzten verbliebenen zivilen Rettungsschiffen durch das Mittelmeer irren. Zivile Seenotrettungsorganisationen würden zunehmend diffamiert und kriminalisiert, ihre Schiffe an die Kette gelegt und ihre Kapitäne vor Gericht gezerrt.

In dieser dramatischen Situation erklären sich immer mehr europäische Städte zu „sicheren Häfen der Zuflucht“, darunter Barcelona, Palermo, Valencia, Berlin, Köln, Düsseldorf, Bonn, Osnabrück und Oldenburg. Auch der Rat der Stadt Brake hat im vergangenen Jahr beschlossen, der Initiative beizutreten.

„Die Städte erklären sich bereit, in Not geratene Geflüchtete zusätzlich aufzunehmen und stellen sich damit ausdrücklich gegen die propagierte Auffassung, dass Zäune und Mauern Probleme lösen könnten.“ Die Antragsteller wollen, dass die Stadt Nordenham einen Beitrag zu einer humanitären Lösung leistet.

Die Jugendorganisationen von SPD und Grünen teilen mit: Allen Beteiligten sei bewusst, welche Herausforderungen Politik in dieser Zeit zu bewältigen hat. Dennoch wollen sie in Erinnerung rufen, dass die Welt trotz Corona nicht stillsteht. Sie lehnen die die momentane Flüchtlingspolitik der EU ab und hoffen, dass der Stadtrat diese Auffassung teilt und sich möglichst einstimmig für ihre Idee entscheidet.