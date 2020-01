Nordenham Nachdem der Abriss des maroden Rathausturms beschlossene Sache ist, müssen Rat und Verwaltung der Stadt Nordenham über einen Ersatzbau entscheiden. Welche Varianten für das neue Rathaus in Frage kommen, ist Thema in einer öffentlichen Sitzung des Bauausschusses am Mittwoch, 22. Januar. Der Ausschuss tagt ab 17 Uhr im Ratssaal.

Die Stadt Nordenham hat Professor Dr. Torben Bernhold damit beauftragt, die verschiedenen Varianten zu bewerten und dazu eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung vorzulegen.

Die Ergebnisse stellt der Bremer Immobilienexperte in der Ausschusssitzung am 22. Januar vor. Auf der Grundlage seiner Empfehlungen soll dann über den zukünftigen Rathausstandort entschieden werden.