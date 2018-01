Nordenham Um sich ein besseres Bild über die aktuelle Debatte zur Umbenennung von Straßen zu machen, haben die SPD-Fraktionen des Stadtrates und des Abbehauser Ortsrates dem Museum Nordenham einen Besuch abgestattet. Dort sahen sich die Sozialdemokraten eine Sonderausstellung an, die sich mit der Rolle des Rüstringer Heimatbundes im Nationalsozialismus befasst.

Eine gute Stunde führten der Museumsleiter Dr. Timothy Saunders sowie der Vorsitzende des Heimatbundes, Hans-Rudolf Mengers, die Kommunalpolitiker durch die Ausstellung. Die Ratsmitglieder erhielten dabei zahlreiche Informationen und Belege für die Geisteshaltung von Eduard Krüger und Erich Lampe in der Zeit des sogenannten Dritten Reichs. Dabei wurde auch aufgezeigt, wie die beiden Lehrer und Heimatkundler bei der Ideologisierung der Kinder und Jugendlichen in der NS-Zeit mitwirkten.

„Letztlich hat auch die Unterstützung und Verbreitung der antisemitischen und völkischen Theorien im Sinne der Nationalsozialisten durch Erich Lampe und Eduard Krüger dazu beigetragen, dass diese ihre Ideologie in brutale Praxis übertragen konnten“, fasste der Geschichtslehrer und Ratsherr Nils Humboldt die Erkenntnisse des Besuchs zusammen.

Der Vorsitzende der SPD-Stadtratsfraktion Wilfried Fugel, ergänzte: „Nun werden wir in Ruhe beraten müssen, wie wir mit solch problematischen Ehrungen in Nordenham umgehen werden. Wir teilen die Auffassung von Bürgermeister Carsten Seyfarth und warten seine Vorschläge ab.“

Die Diskussion über eine Umbenennung der Eduard-Krüger-Straße und des Erich-Lampe-Wegs ist durch eine wissenschaftliche Arbeit des Historikers Dr. Joachim Tautz aus Oldenburg in Gang gekommen. Er hat im Auftrag des Rüstringer Heimatbundes das Wirken dieses Vereins in der NS-Zeit erforscht und die Ergebnisse Ende 2017 in einem Buch veröffentlicht. Dabei spielten Eduard Krüger (1892 bis 1968) und Erich Lampe (1902 bis 1940) eine besondere Rolle. Denn die beiden Heimatkundler und Lehrer waren in der Nazi-Diktatur mit einer Vielzahl an Veröffentlichungen aufgefallen, in denen sie das völkische Gedankengut befeuerten.