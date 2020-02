Die neuen Zahlen

Die zusätzlichen Einnahmen durch die beschlossene Erhöhung der Abgaben für Grund und Gewerbe verwandeln in diesem Jahr das Haushaltsminus in ein Plus. Dieser Überschuss ist mit 274 820 Euro beziffert. Für 2021 wird ein auf 652 190 Euro abgemilderter Fehlbedarf erwartet.

Für die Jahre 2022 bis 2024 rechnet die Stadt mit jeweils positiven Abschlüssen, die sich von 830 000 Euro über 2,14 Millionen Euro bis auf 2,63 Millionen Euro steigern.

Die neuen Hebesätze betragen 450 Punkte (bisher auch 450) für die Grundsteuer A, 470 Punkte (420) für die Grundsteuer B und 450 Punkte (420) für die Gewerbesteuer. Die Grundsteuer A gilt für Betriebe der Land- und Forstwirtschaft, die Grundsteuer B für die meisten anderen Grundstücke. Grundeigentümer der Steuerkategorie B müssen sich in Nordenham auf Mehrkosten von etwa 30 bis 40 Euro im Jahr einstellen.