Nordenham „Menschen machen Heimat(en)“ – so lautet das Motto beim diesjährigen Tag der offenen Moschee. Seit 1997 feiern ihn die Muslime, und er fällt nicht zufällig auf den Tag der Deutschen Einheit. Für die türkische Gemeinde Selimiye an der Walther-Rathenau-Straße ist er auch ein Symbol, um die Verbundenheit zum wiedervereinigten Deutschland zum Ausdruck zu bringen. „Deutschland ist unsere Heimat“, sagt Mehmet Karabacak, der Sprecher der Gemeinde. „Und die Gastarbeiter, die seit den 60er-Jahren nach Deutschland gekommen sind, haben viel zum wirtschaftlichen Erfolg der Bundesrepublik beigetragen, der die Wiedervereinigung erst möglich gemacht hat.“

Auch die Nordenhamer Ditib-Gemeinde will in diesem Jahr wieder ihre Türen für alle Interessierten öffnen. Am Mittwoch, 3. Oktober, von 11.30 bis 16 Uhr sind alle Nordenhamer willkommen, sich in den Moschee-Räumen umzusehen. Für 12 und 13 Uhr sind Führungen geplant. Um 13.30 Uhr beginnt das Mittagsgebet. Besucher können daran teilnehmen oder einfach nur zuschauen.

Um 14 Uhr hält Mehmet Karabacak einen Vortrag über die Grundzüge des Islam. Und dabei will er auch auf das Thema Heimat eingehen, das im Mittelpunkt des bundesweiten Tags der offenen Moschee steht. Wobei Mehmet Karabacak in einem Punkt keine Zweifel aufkommen lassen will: „Wir sehen uns als essenziellen Bestandteil des Landes, in dem wir leben. Wir wollen keine Parallelgesellschaften. Stattdessen wollen wir Brücken bauen zwischen den Kulturen.“

Diesem Zweck dient auch ein Comedy-Abend, der am 3. Oktober, in der Stadthalle Friedeburg stattfindet. Ab 18 Uhr (Einlass: 17.15 Uhr) ist dort das deutsch-türkische Comedy-Theater „Halber Apfel“ mit dem Stück „Almanya, ich liebe dich“ zu sehen. Der Eintritt ist frei. In der Komödie werden auf sehr unterhaltsame Weise und in deutscher Sprache die Integrationsbemühungen der Familie Öztürk dargestellt. Sechs Nordenhamer Unternehmen und die Kulturstiftung Nordenham sponsern die Aufführung.

Natürlich will auch der neue Imam beim Tag der offenen Moschee dabei sein. Er heißt Fatih Aslan, ist 34 Jahre alt und kommt aus Bingöl im Osten der Türkei. Er ist verheiratet und hat zwei Töchter. Fatih Aslan wird in den kommenden fünf Jahren als Vorbeter in der Selimiye-Gemeinde tätig sein. Anschließend geht es wieder zurück in die Türkei. Bezahlt wird er von der türkischen Regierung.