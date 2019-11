Nordenham Steuern erhöhen, Ausgaben kürzen. Nach diesem Rezept hat die Kämmerei ein Sparprogramm zusammengestellt, das die klamme Stadt Nordenham durch die Finanzkrise der nächsten Jahre bringen sollte. Als Bürgermeister Carsten Seyfarth den Haushaltsplan und die beabsichtigten Einschnitte in der vergangenen Woche bei einem Pressegespräch präsentierte, konnte er nicht ahnen, dass dieses Zahlenwerk auf einer falschen Berechnungsgrundlage entstanden ist. Mittlerweile liegen die korrekten Eckdaten vor. Und die sind deprimierend. Denn es hat sich herausgestellt, dass in den Jahren 2020 und 2021 jeweils 2,1 Millionen Euro weniger zur Verfügung stehen als erwartet. Damit rauscht die Stadt Nordenham wieder in ein dickes Defizit. Weitere Einsparungen sind unumgänglich.

„Massive Veränderungen“

Bürgermeister Carsten Seyfarth spricht von „massiven Veränderungen zu unseren Ungunsten“. Anstelle eines erhofften Überschusses von 350 000 Euro droht der Stadt Nordenham im nächsten Jahr ein Minus von 1,8 Millionen Euro. Für 2021 zeichnet sich bei den laufenden Einnahmen und Ausgaben ein Fehlbedarf von 1,5 Millionen Euro ab.

Die Hiobsbotschaft hat die Stadt Nordenham vom Landkreis Wesermarsch übermittelt bekommen. Nach dieser Mitteilung muss Nordenham im nächsten Jahr mehr Geld als bislang angenommen in die Kreisumlage einzahlen: 18,8 Millionen Euro statt 17,7 Millionen Euro. Zudem beläuft sich die Schlüsselzuweisung aus dem Finanzausgleich des Landes Niedersachsen nur auf 5,9 Millionen Euro statt auf 6,9 Millionen Euro.

Rat und Verwaltung sind sich darüber im Klaren, dass gegengesteuert werden muss. Auch die Kommunalaufsicht beim Landkreis Wesermarsch macht Druck. Die Finanzaufseher fordern ein überzeugendes Haushaltssicherungskonzept. Die Stadt Nordenham muss darlegen, mit welchen Maßnahmen sie ihre Finanzprobleme in den Griff bekommen will. Und genau das ist die große Frage.

Der Bürgermeister will sich noch nicht zu konkreten Schritten äußern und warnt vor „Schnellschüssen“. Eine weitere Erhöhung der Grund- und Gewerbesteuern über das bereits geplante Maß hinaus möchte er möglichst vermeiden. Das wiederum bedeutet zwangsläufig, dass der Rotstift noch stärker bei den Ausgaben angesetzt werden muss. „Wir müssen sehen, welche Stellschrauben wir nachziehen können“, sagt Carsten Seyfarth. Mit anderen Worten: Alle Kostenstellen – von der Straßen- und Gebäudeunterhaltung bis zu den freiwilligen Leistungen – kommen auf den Prüfstand. „Dafür brauchen wir Zeit“, betont der Bürgermeister.

Ob die Stadt Nordenham diese Zeit bekommt, hängt von der Kommunalaufsicht ab. Laut Gesetzlage hätte die Stadt eigentlich schon im Zuge des zweiten Nachtragshaushaltsplanes für 2019, den der Finanzausschuss am Donnerstag mit einem Defizit von 2,6 Millionen Euro beschlossen hat, ein Konsolidierungskonzept vorlegen müssen. Aber mit einem Mehrheitsbeschluss von SPD und Grünen wurde der Nachtragshaushalt ohne ein solches Sparpaket verabschiedet.

SPD-Fraktionschef Uwe Thöle verwies darauf, dass die Politik erst wenige Stunden vor der Finanzausschusssitzung von den fehlenden Millionen erfahren habe. Es sei schlichtweg nicht möglich, so kurzfristig ein neues Konsolidierungskonzept aus dem Hut zu zaubern. Die CDU, die FDP und die WIN sahen das zwar anders. Aber am Ende setzte sich die rot-grüne Mehrheit durch und legte fest, dass über die Sparmaßnahmen erst im Januar bei der Beratung des Doppelhaushaltes 2020/21 diskutiert werden soll. Das sei ohnehin sinnvoller, weil sich das Konsolidierungskonzept ja unmittelbar auf die Finanzplanung der nächsten Jahre auswirke.

Kommunalaufsicht am Zug

Nun muss sich zeigen, ob die Kommunalaufsicht mitspielt. Sollte sie kein Entgegenkommen zeigen, müssten Politik und Verwaltung noch bis zur letzten Ratssitzung am 19. Dezember ein Sparpaket schnüren.

Die ursprünglich schon für vergangenen Donnerstag angesetzten Haushaltsberatungen für die Jahre 2020/21 waren aufgrund der veränderten Ausgangslage hinfällig geworden. Ein neuer Anlauf folgt im Januar.