Nordenham Löwenzahn und und wilde Gräser machen sich breit, Stille liegt über dem verlassenen Gelände. Die seit Anfang des Jahres leerstehende Jugendherberge am Weserstrand entwickelt sich immer mehr zu einem Geisterhaus. Um diesem trostlosen Zustand möglichst bald ein Ende zu setzen und wieder Leben in die verwaisten Gebäude zu bringen, hat der Stadtrat jetzt mit großer Mehrheit eine Grundsatzentscheidung getroffen. Der Beschluss sieht vor, dass die Stadt Nordenham den Gebäudekomplex für 227 000 Euro verkauft und das Grundstück über ein Erbbaurecht langfristig verpachtet.

Übernachten und tagen

Die neuen Eigentümer müssen gewährleisten, dass die Jugendherberge weiterhin touristisch genutzt wird. Das bedeutet, dass sie dort Übernachtungs- und Tagungsmöglichkeiten anzubieten haben. Ihre Einflussnahme sichert sich die Stadt Nordenham dauerhaft über den Erbbaurechtsvertrag für das 10 000 Quadratmeter große Grundstück ab, das in städtischem Eigentum verbleibt.

Bedingungen für den Käufer Der Verkaufspreis für die Gebäude beträgt 227 000 Euro. Für die Kücheneinrichtung und anderes Inventar, das die Stadt vom Jugendherbergsverband übernommen hat, sind 12 00 Euro zu zahlen. Der Erbbaurechtsvertrag für das Grundstück hat eine Laufzeit von 60 Jahren. Es sind Übernachtungsmöglichkeiten zu schaffen und anzubieten. Tagungs- und Schulungsräume müssen für eine allgemeine Nutzung zur Verfügung gestellt werden. Politische Veranstaltungen mit öffentlichem Charakter sind nicht erlaubt. Schädliche Einwirkungen auf benachbarte Einrichtungen müssen ausbleiben. Öffentliche Veranstaltungen auf dem Freizeitgelände – wie Flohmärkte und Konzerte – werden geduldet.

Die Idee, dass die Stadt die im April vom Jugendherbergsverband erworbene Immobilie selbst betreiben könnte, haben Rat und Verwaltung verworfen. Und zwar aus finanziellen Gründen: „Die damit verbundenen Kosten wären in unserem Haushalt nur sehr schwer abzubilden“, sagt Vize-Verwaltungschef Bert Freese. Damit bezieht er sich auf die Ausgaben für das Personal sowie für die erforderlichen Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen.

Den Kaufpreis für die Gebäude in Höhe von 227 000 Euro hat die Stadt auf der Grundlage einer gutachterlichen Bewertung festgelegt. Auch den Bodenwert, der für die Ermittlung des Erbpachtzinses maßgeblich ist, hat ein Gutachter errechnet. Er beläuft sich auf 219100 Euro. Daraus leitet sich eine jährlich zu zahlende Pacht von 2191 Euro ab. Der Erbbaurechtsvertrag soll über 60 Jahre abgeschlossen werden. Alle fünf Jahre ist eine Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung des Zinses je nach Entwicklung des Verbraucherpreisindexes vorgesehen.

Während alle anderen Ratsfraktionen dem Verkaufsbeschluss zustimmten, steuerte die FDP auf Gegenkurs. Den Freidemokraten wäre es lieber, wenn in der Jugendherberge ein außerschulischer Lernort für Technik entstehen könnte. FDP-Fraktionsvorsitzender Manfred Wolf hatte diesen Vorschlag im Mai eingebracht. Er kritisiert, dass einer Machbarkeitsüberprüfung seiner Anregung zu wenig Zeit eingeräumt worden sei.

Landkreis greift Idee auf

Nun hat der Landkreis diese Lernort-Idee aufgegriffen und klärt, ob und wo in der Wesermarsch eine solche Bildungseinrichtung in Betracht kommen könnte. Die Mehrheit im Stadtrat begrüßt grundsätzliche die Schaffung eines außerschulischen Lernortes und hätte ihn gerne in Nordenham – aber nicht in der Jugendherberge.