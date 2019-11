Nordenham In Nordenham hätten Fahrradfahrer noch nie wirklich eine Lobby gehabt. Vielmehr stünde bei allen Verkehrsprojekten immer nur das Auto im Vordergrund. Da waren sich die etwa 30 Besucher der Diskussionsveranstaltung „Radfahren in Nordenham – Chancen, Herausforderungen, Perspektiven“ in den Weserterrassen einig. Und einig waren sie sich auch, dass die Prioritäten in der Zukunft anders gesetzt werden müssten, hin zu einer eigenständigen Fahrradkultur, was Akzeptanz und Gleichwertigkeit, und zu einer fahrradfreundlichen Infrastruktur, was die die Verkehrsplanung anbetrifft.

Eingeladen hatte der Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Nordenham, Nils Humboldt. Ihm zur Seite stand der Vorsitzende des Kreisverbandes Oldenburg des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC), Heinrich Book. In einer einleitenden Präsentation machte Nils Humboldt deutlich, dass vor dem Hintergrund von Energiewende, Klimawandel und wachsendem Gesundheitsbewusstsein, zunehmender Verkehrsdichte und wachsender Lärmbelastung bei den meisten Bürgern längst ein Umdenken begonnen habe. Dass sie trotzdem nicht aufs Fahrrad umsteigen, sei darin begründet, dass sie sich auf dem Rad nicht sicher fühlen: Zu viel Verkehr, zu wenig separate Radwege, rücksichtslose und zu schnelle Autofahrer, Fahrzeuge auf dem Radweg, Schwerlastverkehr und schlechter Zustand der Wege.

Viele Schwachstellen

Der Einstieg in ein offenes und reges Gespräch mit den Gästen hatte zwischenzeitlich längst begonnen. Und eine Fülle an Schwachstellen waren schnell benannt: Vom Bahnhof bis zur Poststraße beispielsweise gebe es gar keinen Radweg, die Straße sei mit parkenden Autos und der Fußweg mit Auslagen der Geschäfte vollgestellt – ein Horror für jeden Radfahrer. Insgesamt 36 Pfähle zwischen Jahnstraße und Friedeburgkreisel hatte ein anderer an der Bahnhofstraße gezählt. Sie würden das Fahren auf dem ohnehin viel zu schmalen Radweg zu einem Abenteuer machen.

Durch Absenkungen an Grundstückszufahrten, selbst da, wo gar keine Zufahrten sind, und durch abzweigende Stichstraßen werde jede Tour zu einer wackeligen Berg- und Talfahrt. Die Körnerstraße sei als zum Teil ausgewiesene Fahrradstraße reine Makulatur, da die holprige Fahrbahn jeden Radfahrer abschrecke und parkende und ausparkende Autos behinderten. Außerdem würden herausgestellte Mülltonnen oft zum Slalom und zum ständigen Wechsel zwischen Rad- und Fußweg zwingen.

An dieser Stelle mischte sich Heinrich Book mit einer rechtlichen Klarstellung ein: Das Fahrrad sei laut Straßenverkehrsordnung dem Auto gleichgestellt. Aus Sicherheitsgründen rate der ADFC daher bei unklaren Radwegverhältnissen unbedingt dazu, die Straße zu benutzen. Und hier möge der Radfahrer mit gehörigem Abstand zum Kantstein radeln, denn ihm gehöre die Straße ebenso wie dem Auto.

Ein Raunen ging durch den Raum: Ist das der Behinderung des fließenden Verkehrs wegen nicht hochgefährlich? Gefühlt sicherlich, gab Book zu. Die Auswertung von Unfallzahlen lasse diesen Schluss allerdings nicht zu.

Handlungsansätze

Als es gegen Ende der Diskussionsrunde um Handlungsansätze für künftige Verkehrsplanung ging, notierte sich Ratsherr Nils Humboldt eine Vielzahl von interessanten Vorschlägen. Unter anderem, auf Absenkungen an Ausfahrten zu verzichten und dafür an diesen Stellen die Kantsteine durch abgeschrägte Formsteine zu ersetzen. Oder: zu den Hauptverkehrsachsen für Autos abseits durch Nebenstraßen auch Hauptverkehrsachsen für Radfahrer zu schaffen.

Humboldt versprach, dass er und seine Fraktion sich verstärkt den Problemen der Radfahrer widmen werden. Er goss aber auch gleich wieder Wasser in den Wein: Zumindest in den nächsten zwei Jahren lasse der klamme Stadthaushalt keine großen Sprünge zu.