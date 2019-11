Nordenham Es sah ganz nach einer großen Mehrheit für die Verkehrsfreigabe der nördlichen Fußgängerzone aus. Doch jetzt ist die SPD dazwischen gegrätscht. Die Sozialdemokraten im Stadtrat wollen dort keine Autos zulassen, weil das ihrer Meinung nach nicht mehr zeitgemäß ist. Stattdessen verfolgt die SPD einen anderen Plan: Sie möchte diesen Abschnitt der Einkaufsmeile für Fahrräder öffnen und damit einen Beitrag für das Tourismus-Marketing leisten. Autos sollen weiter außen vor bleiben. Dabei befinden sich die Sozialdemokraten auf einer Linie mit den Grünen, mit denen sie im Stadtrat zusammenarbeiten und die Stimmenmehrheit haben.

Zunächst vertagt

Der rot-grüne Schulterschluss bedeutet, dass FDP, CDU und WIN mit ihrem Gegenvorschlag chancenlos sind. Sie hatten auch im Interesse der Kaufmannschaft damit argumentiert, dass die Freigabe von Autoverkehr zu einer Wiederbelebung dieses von Leerständen geprägten Fußgängerzonenbereichs führen könnte. Diese Position hatte die Stadtverwaltung in ihrer Beschlussempfehlung ebenfalls vertreten. Die SPD-Fraktion mochte sich zunächst nicht zu einer Entscheidung durchringen und vertagte das Thema in zwei Ausschusssitzungen.

Wohin die Reise gehen soll, hat jetzt der SPD-Ortsverein Nordenham vorgegeben. Der von Nils Humboldt angeführte Ortsverein ist Anfang der Woche zusammengekommen, um über das Thema zu beraten. Dabei ist ein Konzept entstanden, das nicht die Autos, sondern die Fahrräder in den Fokus rückt. „Eine Verkehrsfreigabe für Autos ist aus dem letzten Jahrhundert“, sagt Nils Humboldt, „wir wollen aber in die Zukunft schauen.“ Den im Ortsverein entwickelten Ideen hat die SPD-Stadtratsfraktion inzwischen zugestimmt. Sie reicht im nächsten Schritt einen entsprechenden Antrag für die Beschlussfassung im Rat ein.

Ortsvereinsvorsitzender Nils Humboldt, der ebenfalls der SPD-Riege im Stadtrat angehört, und Fraktionschef Uwe Thöle sind von den Vorzügen des „modernen Konzepts“ überzeugt. Sie verweisen darauf, dass sich zuletzt mehrere neue Läden im Norden der Fußgängerzone angesiedelt hätten und demnächst ein Imbiss am Peterlee-Platz eröffnet werde. „Es wäre nicht gut für die Geschäfte, wenn dort Autos zugelassen würden“, glaubt Nils Humboldt. Außerdem sei es in Zeiten von Klima- und Umweltschutz grundsätzlich nicht angesagt, motorisierten Verkehr in die Innenstädte zu holen. Genau das Gegenteil liege im Trend.

Was auch gegen einen Autoverkehr in diesem Bereich spricht, ist aus Sicht der SPD der bevorstehende Abriss mehrerer Gebäude im Umfeld der früheren Bäckerei Harries. Die Gemeinnützige Nordenhamer Siedlungsgesellschaft ist Eigentümerin der leerstehenden Immobilien und will sie beseitigen, um Platz für Neubauten zu schaffen.

Laut Uwe Thöle sollen die Abrissarbeiten zu Beginn des nächsten Jahres starten. In der Folge sei mit beengten Verkehrsverhältnissen zu rechnen, die Radler und Fußgänger gefährden könnten, wenn dort auch noch Autos fahren dürften.

Fahrradstreifen anlegen

Die SPD möchte ihr Fahrradkonzept mit einer neuen Routenführung für den Weserradweg verbinden. Dahinter steckt die Idee, Fahrradtouristen ab dem Bahnhof nicht mehr über die Deichgräfenstraße, die Hafenstraße, die Midgardstraße und die Viktoriastraße zu leiten, sondern über die Bahnhofstraße und die Poststraße zum Marktplatz und von dort über die nördliche Fußgängerzone weiter in Richtung Norden. Von der Markierung entsprechender Fahrradstreifen – auch auf der Bahnhofstraße – würden die Nordenhamer ebenfalls profitieren, betonen die Sozialdemokraten. Außerdem sei der derzeitige Verlauf des Weserradwegs wenig attraktiv und mit vielen Gefahrenstellen verbunden. Am Marktplatz könnte zudem eine Ladestation für E-Bikes eingerichtet werden.

Den Kostenaufwand hält die SPD für gering. „Dafür braucht man nur etwas Farbe und ein paar Schilder“, meint Ortsvereinsvorsitzender Nils Humboldt.